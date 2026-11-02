Госпиталь ветеранов войн имени Семена Спектора отметил 85-летие

Легендарный Свердловский областной клинический госпиталь для ветеранов войн имени Семена Исааковича Спектора отметил свое 85-летие. Об этом в своих социальных сетях рассказал Губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Благодаря усилиям нескольких поколений врачей за десятилетия работы один из 153 эвакогоспиталей, развернутых в нашей области в годы Великой Отечественной войны, вырос в уникальный медицинский комплекс. Каждый день коллектив госпиталя помогает уважаемым ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции. Ежегодно здесь получают помощь более 123 тысяч человек», — подчеркнул глава региона.

В торжественной атмосфере заслуженные награды из рук Заместителя Губернатора — Министра здравоохранения области Татьяны Савиновой получили врачи и специалисты госпиталя за профессионализм, самоотдачу и внимательное отношение к пациентам.

Слова благодарности со сцены звучали и в адрес тех, кто помогает госпиталю в создании комфортных условий для работников, пациентов и их родственников. Так, за своевременное благотворительное участие в комплексной модернизации инфраструктуры госпиталя были отмечены руководство и коллектив Треста Уралтрансспецстрой.

«В 2025 году госпиталь получил награды всероссийского конкурса „Лучший госпиталь ветеранов войн“. Мы последовательно укрепляем материально-техническую базу госпиталя, чтобы поддерживать этот высокий уровень», — отметил Губернатор Денис Паслер, пожелав коллективу новых достижений, процветания и благополучия.

Ранее «Областная газета» писала, как и чем сейчас живет Свердловский областной клинический госпиталь для ветеранов войн имени С. И. Спектора.