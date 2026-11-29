В Серовской городской больнице появилось современное оборудование для заботы о женском здоровье: в женскую консультацию поступил аппарат УЗИ экспертного класса. Новая техника позволяет выявлять патологии на ранних этапах и детально оценивать развитие плода, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Аппарат используют в межмуниципальном кабинете пренатальной диагностики — сюда обращаются жительницы сразу нескольких территорий: Серовского, Сосьвинского, Гаринского округов, а также Новой Ляли, Лобвы и Верхотурья. Ежедневно через кабинет проходят до 40 женщин, и теперь каждая из них может получить диагностику более высокого уровня.

Как рассказала заведующая женской консультацией Серовской городской больницы Галина Маврина, основная задача нового оборудования — проведение скринингов во время беременности и выявление гинекологических патологий. В сложных случаях врачи собирают ультразвуковой консилиум именно на этом аппарате: по возможностям он заметно превосходит другие устройства, которые применяют для плановых профилактических осмотров.

Специалисты отмечают сильные стороны техники: отличная визуализация помогает детально рассмотреть структуры сердца плода и выявить возможные пороки. Функции 3D и 4D позволяют уже на ранних сроках увидеть мельчайшие детали — вплоть до пальчиков малыша. Поскольку скрининг в России проводят трижды за беременность (по одному разу в каждом триместре), такая точность особенно важна для своевременной оценки развития ребенка.

Развитие системы охраны материнства и детства в регионе идет по нескольким направлениям: это и профилактика, и психологическая поддержка, и применение вспомогательных репродуктивных технологий. В перспективе меры поддержки станут еще масштабнее: с 2027 года в Свердловской области начнет действовать Уральская демографическая доктрина, анонсированная губернатором Денисом Паслером. Программа предусматривает комплекс беспрецедентных мер помощи семьям с детьми.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловские врачи вовремя успели помочь многодетной матери, у которой произошел инсульт после родов.