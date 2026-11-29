Продолжаем серию консультаций, в которой специалисты Государственного юридического бюро по Свердловской области отвечают на актуальные правовые вопросы жителей региона.

Вопрос: Какие существуют меры поддержки и льготы участников СВО и членов их семей при уплате налогов?

Отвечает главный специалист Госюрбюро Владимир Долматов:

Право на различные виды помощи и льготы имеют следующие категории граждан, участвующих в специальной военной операции: ветераны боевых действий; участники СВО: мобилизованные, контрактники и добровольцы, в том числе военнослужащие, граждане, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании либо контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники органов внутренних дел РФ; члены семей участников СВО.

К членам семьи относятся: супруг (супруга) в официально зарегистрированном браке; лица, совместно воспитывающие общих несовершеннолетних детей с участником СВО; несовершеннолетние дети до 18 лет (обучающиеся на очной форме — до достижения возраста 23 лет), независимо от того, являются ли они общими с супругом или детьми от предыдущего брака; родители военнослужащего (родные и усыновители); лица, находящиеся на иждивении и нуждающиеся в материальной поддержке со стороны участника СВО; несовершеннолетние родные братья и сестры, проживающие совместно с участником СВО.

Военнослужащие, участвующие в СВО, имеют право на специальные налоговые условия по имущественным налогам. Они полностью освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одной квартиры или комнаты, одного жилого дома, одного гаража или машино-места, а также одной хозяйственной постройки площадью до 50 кв. м, если имущество не используется для предпринимательской деятельности и его кадастровая стоимость не превышает 300 млн рублей. Для супругов, владеющих имуществом на праве совместной собственности, льгота предоставляется в полном объеме. Льгота не распространяется на объекты коммерческой недвижимости. Единственное исключение составляют нежилые помещения, которые фактически используются владельцем для личных, а не предпринимательских нужд.

Военнослужащие, участвующие в СВО, также освобождаются от уплаты налога на транспорт в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика (кроме легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб., в отношении которых налог исчисляется с повышающим коэффициентом, а также водных (кроме моторных лодок) и воздушных транспортных средств). Эта льгота распространяется на периоды с 2022 года.

В 2026 году участники СВО пользуются льготами по земельному налогу: уменьшение налоговой базы на кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному участку и полное освобождение, если площадь участка не превышает этого значения. Льгота применяется, если участок не используется для предпринимательской деятельности. Также налоговый вычет в размере 6 соток распространяется на супругов (в том числе вдов/вдовцов), детей (включая усыновленных) и родителей погибших военнослужащих.

Для участников СВО, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов и возможность получить отсрочку по их уплате. Статус ИП сохраняется на весь период участия в СВО.

Налоговые льготы предоставляются в беззаявительном порядке на основе данных от Министерства обороны. Проверить применение льготы можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Если льгота не предоставлена, налогоплательщики, имеющие право на льготу, могут направить в любой налоговый орган заявление и документы, подтверждающие право на налоговую льготу.

Ранее «Областная газета» писала о том, как супруге участника СВО оформить временное пользование автомобилем до выдачи свидетельства о праве на наследство.