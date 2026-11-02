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«Ноябрь в Свердловской области ожидается не особо холодным»: комментарий главного синоптика

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Анастасия Болтачева

В конце недели регион ждут дождь, снег и гололедица

Снег
Пока характер погоды не позволяет сказать, что она зимняя, но вот определение «предзимняя» - подходит. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

Последний осенний месяц традиционно приносит в Свердловскую область предзимнюю погоду – уже на этой неделе на Урал переместится очередной атмосферный фронт, на волне которого образуется частный циклон. Свердловчан заранее предупреждают о снеге и гололедице, но при этом сам ноябрь будет не особо холодным. Об этом «ОГ» рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Погода пока, скажем так, предзимняя – ожидаются осадки смешанного характера и достаточно низкая температура воздуха (хотя она все равно остаётся выше нормы). По прогнозу Гидрометцентра России ноябрь не ожидается особо холодным – температура воздуха будет выше нормы на один градус, то есть такая относительно нехолодная погода», – рассказала Галина Шепоренко.

С 5-7 ноября через всю Свердловскую область пройдет атмосферный фронт с осадками в виде дождя, переходящего в снег, мокрый снег, гололёд. На дорогах появится гололедица. В дневные часы температура немного понизится – ожидается +1-4 градуса. Ночью будет тоже близко к нулю – -3-4 градуса.

По прогнозам синоптиков днем плюсовая температура будет держаться ориентировочно до 10 ноября.

Ранее «Областная газета» писала о том, когда жителям Свердловской области ждать непогоду.

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