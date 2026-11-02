В Дегтярске завершен ремонт плотины Вязовского водохранилища, но проезд по-прежнему ограничен

На городском пруду Дегтярска завершены работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения Вязовского водохранилища. Обводной канал плотины находился в аварийном состоянии, и в 2025 году здесь начались строительные работы по модернизации сооружения за счет средств, выделенных министерством природы Свердловской области. Ремонт завершен раньше срока почти на год. Объект готов к эксплуатации, однако проезд по плотине будет по-прежнему закрыт для транспорта.

Живописный Вязовский пруд, название которого происходит от наименования запруженной реки Вязовки, – излюбленное место активного отдыха и рыбалки горожан. Но обводной канал, предназначенный для сброса воды, находился в аварийном состоянии. На модернизацию гидротехнического сооружения порядка 116 млн рублей выделило министерство природы Свердловской области.

Как рассказал глава Дегтярска Вадим Трофимов, подрядная организация приступила к ремонту в мае 2025 года. Сейчас работы завершены, хотя по контракту объект должны были завершить в октябре 2027 года.

«В начале ремонта демонтировали старый обводной канал. Дальше приступили к формированию нового канала: прокопали новый котлован, укрепили откосы и дно отводящего канала монолитным бетоном, с каждой стороны от канала расширили на 5 метров и убрали растительность, сделаны подъездные дороги и съезды для обслуживания канала. На плотине верховой откос укреплен камнем, гребень плотины приподнят скальным грунтом и отсыпан», – сообщил Вадим Трофимов.

Несмотря на то, что на плотине капитальный ремонт завершен, проезд через нее по-прежнему закрыт для транспорта. В начале плотины установлен шлагбаум, и дальше оборудован пешеходный мост.

«Проезд через плотину для транспортных средств ограничен. Это специализированный проезд, предназначенный исключительно для обслуживания плотины. Прошу бережно относиться к объекту гидротехнического сооружения, не мусорить и не ломать. Также рекомендую обсудить с детьми правила безопасного поведения», – отметил глава муниципалитета.

Ранее «Областная газета» публиковала интервью с главой Дегтярска Вадимом Трофимовым.