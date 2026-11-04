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Артем Жога поздравил уральцев с Днем народного единства

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Областная газета

4 ноября отмечается День народного единства

Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога со страниц «Областной газеты» поздравил уральцев с Днем народного единства. Он подчеркнул, что государство и общество вместе работают над тем, чтобы диалог между народами был открытым и уважительным. Публикуем обращение полпреда главы государства полностью.

Уважаемые друзья!

Поздравляю с Днём народного единства!

Этот праздник особенно важен сегодня, в Год единства народов. Он напоминает нам о том, как много значит сплочённость и взаимная поддержка. Именно они помогали нашей стране преодолевать самые серьёзные испытания и побеждать.

Сегодня государство и общество вместе работают над тем, чтобы диалог между народами был открытым и уважительным: развиваются просветительские проекты, укрепляется правовое равенство, создаются площадки для взаимодействия и общие инициативы, где важны идеи и труд каждого, вне зависимости от происхождения.

Особенно отчётливо ценность такого единства видна в моменты серьёзных вызовов. Я не понаслышке знаю, что на передовой не бывает национальных границ — там есть товарищи, которые прикрывают друг друга. Уверен, что все бойцы, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, со мной согласятся. У нас только одна цель — защитить от родную землю, наши семьи, близких и Отечество.

Пусть в каждом доме царят согласие и тепло, а в обществе крепнет чувство общей ответственности за будущее Родины!

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