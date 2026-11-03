«Мы смотрим на медведей, они – на нас, так и жили»: студент УГГУ рассказал о практике в Магаданской области

Студент Уральского государственного горного университета (УГГУ) Серафим Степанович два месяца провел в Магаданской области, где вместе с небольшим отрядом исследовал участок Чукотско-Охотского вулканического пояса под названием «Мерзлый». Восемь месяцев в году там лежит снег, температура может достигать -55 градусов, а из местных жителей – только медведи и лисы, рассказал горняк пресс-службе УГГУ.

Серафим Степанович возглавил отряд, который занимался исследованием «Мерзлого». Под его началом работали 12 человек – люди разных возрастов и профессий: от студентов-практикантов до опытных охотников. Это вторая в истории экспедиция на «Мерзлый», первую совершили советские геологи еще в 1989 году.

«Рельеф на участке крутой, резко расчлененный, высокогорный. Большой перепад высот – до 1600 м. В день мы проходили примерно по 20 км. Вездеходов у нас не было, весь маршрут пешком. Физические нагрузки очень серьезные, не все выдерживали», – рассказал Серафим Степанович.

Лагерь геологи разбили недалеко от ручья, и в первый же день к людям вышли медведица с медвежонком.

«Медведей там – страшное дело, – вспоминает студент УГГУ. – За все время мы у ручья штук 20 видели. Но животные были сытые, спокойные, поэтому мы от них никак не защищались, просто смирились. Мы смотрим на медведей, они – на нас, так и жили».

А вот лисицы доставляли больше хлопот, так как воровали у отряда мыло.

Все работы геологи успели выполнить до сентября, когда на побережье Охотского моря начинаются первые морозы. Но без трудностей не обошлось: из-за шторма улететь на вертолете вышло не сразу, пришлось несколько дней пережидать непогоду.

Ранее «Областная газета» писала о том, что спасатели вывели из леса под Качканаром двух девушек, наткнувшихся на следы медведя.