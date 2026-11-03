Вкус единства: в Свердловской области прошла акция «Пирог на четвертое» с участием студентов и производителей

В Екатеринбурге прошла выставка‑дегустация в рамках акции «Пирог на четвертое»: студенты УрГЭУ и свердловские производители показали, как выпечка становится языком межнационального диалога. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На площадке университета собрались будущие технологи питания и представители предприятий Свердловской области. Центром внимания стала выставка выпечки, где каждый продукт рассказывал свою культурную историю. Особое место заняли пряники в форме колокольчиков — их приготовили студенты 4‑го курса кафедры технологии питания УрГЭУ. Форма выбрана не случайно: колокол на Руси веками служил символом общего сбора — он созывал на вече, предупреждал об опасности и возвещал о праздниках. Так простая выпечка превратилась в образ единения.

«Пироги и выпечка — это традиционные символы гостеприимства и объединения людей за одним столом. Проведение таких акций помогает молодежи знакомиться с культурой народов России», — отметила заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская.

Акция вошла в программу первой Международной недели «Народы России», которая в 2026 году проводится по решению Президента России Владимира Путина. Гости не только пробовали пироги и пряники от опытных производителей и начинающих кондитеров, но и узнавали о традициях разных народов.

Проект поддерживает важные государственные инициативы: он приурочен к Году единства народов России и соотносится с целями национального проекта «Семья». Как ранее отмечал губернатор Свердловской области Денис Паслер, в регионе бережно относятся к особенностям разных национальностей и с гордостью сохраняют наследие предков — и подобные акции наглядно показывают, как эта позиция реализуется на практике.

Ранее «Областная газета» писала о том, какую продукцию представили на выставке «Агропром Урал» в Екатеринбурге.