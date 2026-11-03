Свердловская область презентовала инновационную модель сопровождения пациентов

Свердловская область продемонстрировала на конгрессе «Национальное здравоохранение» собственную модель сопровождения пациентов — решение, которое эксперты называют одним из самых системных в стране. О наработках региона рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Суть подхода — создать единый контур наблюдения за людьми с хроническими неинфекционными заболеваниями. Система объединяет работу поликлиник, дистанционный мониторинг ключевых показателей, телемедицинские консультации и обучение пациентов принципам заботы о собственном здоровье. Главная цель — обеспечить непрерывное наблюдение не только на приеме у врача, но и в повседневной жизни: дома и даже на работе.

Как это работает: пациенты передают данные об артериальном давлении и уровне глюкозы автоматически — эти сведения поступают к медикам ежедневно. Если фиксируются отклонения, специалисты оперативно реагируют: проводят телемедицинскую консультацию, корректируют лечение, а при необходимости организуют выезд бригады или госпитализацию.

«Мы решили сменить парадигму: суть изменений в том, что наблюдение преимущественно перенесено из стен поликлиники в повседневную жизнь пациента — домой и на рабочее место», — отметила Татьяна Савинова.

Модель включает пять последовательных этапов: направление пациента, диспансерное наблюдение, дистанционный контроль показателей, реагирование на отклонения и обучение в школах здоровья. Сейчас такой мониторинг ведут 26 медицинских организаций региона. В 2026 году его прошли или продолжают более 24 тыс. человек: из них почти 19,3 тыс. — с артериальной гипертензией, свыше 4,9 тыс. — с сахарным диабетом.

Отмечается, что с помощью мониторинга зафиксировано 2 420 критических отклонений; в 2 342 случаях помощь оказали дистанционно, в 78 случаях потребовался выезд бригады, 21 пациент был госпитализирован.

Для масштабирования проекта регион закупил 5 тыс. тонометров с автоматической передачей данных; дополнительно получено свыше 4 тыс. глюкометров от завода «Элта». Особое внимание уделено беременным: более 6,5 тыс. будущих мам с соответствующими показаниями обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы.

Параллельно в регионе трансформируют работу первичного звена. С мая 2026 года в 22 пилотных поликлиниках работают специальные посты: медицинские сестры помогают пациентам без направлений и талонов — оформляют документы, записывают на обследования, дают направления. Это освобождает врачей для решения клинических задач. Там же открыты кабинеты хронических неинфекционных заболеваний: здесь формируют персональный план наблюдения, оценивают риски, назначают исследования и помогают настроить дистанционную передачу данных.

Первые результаты уже заметны, отметили в департаменте. Например, в Центральной городской клинической больнице №24 Екатеринбурга с мая по сентябрь 2026 года время ожидания у кабинета терапевта сократилось с 40 до 12 минут, а срок записи к врачу — с 5 до 2 дней. Доля рутинных функций в работе терапевта упала с 70 до 30%, при этом число приемов за смену выросло с 33 до 40.

Ранее «Областная газета» писала о том, что генетическое тестирование эмбрионов для программ ЭКО в Свердловской области теперь доступно по ОМС.