Куда сходить и что посмотреть: столица Урала приглашает отметить День народного единства

В Екатеринбурге 4 ноября отмечается День народного единства. Жителей и гостей города приглашают на выставки, концерты, гастрономические фестивали и мастер-классы. Мероприятия будут идти весь день. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Так, на железнодорожном вокзале уже работают две фотовыставки: «Народы России в лицах Свердловской магистрали» — в зале ожидания №7, «Лица России», подготовленная совместно с Российским географическим обществом — в центральном холле на втором этаже.

Главной праздничной площадкой станет Уральский центр народного искусства. С 11:00 здесь пройдут концерты народных коллективов, выступления ансамбля «Лезгинка», хоровые программы и народные игры. С 12:00 до 18:00 гостей ждет ярмарка «Кухня народов России» с национальными сладостями, домашними сырами, медом и кофе на горячем песке. Также можно будет познакомиться с изделиями народных промыслов и принять участие в мастер-классах.

На фудмаркете ТЦ «Гринвич» с 13:00 до 16:00 запланированы кулинарное шоу, роспись пряников, мастер-класс по приготовлению русских пирожков с дегустацией и выступление «Хора Выше Гор».

Также в праздничный день можно посетить музеи Екатеринбурга бесплатно. С 11:00 до 18:00 гостей ждут Дом Качки, Дом Метенкова, Водонапорная башня и площадки креативного кластера «Л52», а также музей «Россия — моя история» с выставкой платков-картин, посвященной 55 регионам страны.

В Уральском центре народного искусства можно увидеть экспозиции «Единство в каждом кадре», «Красота по-уральски. Историческая мода народов Среднего Урала» и «Русская изба». Концерты и спортивные события также пройдут в Культурном центре «Верх-Исетский», спортивном комплексе «Верх-Исетский» и ФОК «Чкаловский».

Ранее «Областная газета» писала, что в День народного единства стартует Всероссийская акция «Я — частичка твоя, Россия!».