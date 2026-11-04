В День народного единства на борту самолета рейса U6-403 Екатеринбург — Калининград состоялся Большой этнографический диктант. Участие в акции приняли пассажиры и члены экипажа. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Для взрослых тест состоял из 30 вопросов, для участников младше 16 лет — 20 вопросов. Было предложено проверить свои знания о культуре, традициях и народах России, в частности, определить происхождение национальных костюмов, вспомнить традиционные праздники и обряды разных народов, узнать по описанию знаменитые промыслы и блюда национальной кухни.

«Для нас самое большое удивление — это внезапная тишина в салоне после раздачи бланков с заданиями. Более 80 человек, включая нас, членов экипажа, одновременно сосредоточенно думали над вопросами. Пассажиры шепотом обсуждали особенно сложные вопросы друг с другом, помогая соседям. Это создало невероятно теплую и дружескую атмосферу на борту», — поделилась впечатлениями старший бортпроводник Ольга Опалинская.

В условиях полета пассажирам пришлось полагаться исключительно на собственную эрудицию.

«Сначала думал, что будет что-то простое, так „для галочки“. На мое удивление задания оказались с глубоким смыслом. Особенно запомнился вопрос о плотном черном наросте на стволе березы для лечения ран. Его еще называют в Сибири „лесной лекарь“. Пришлось хорошенько напрячь мозги. Искать ответы в голове, логически размышлять было куда интереснее, чем просто смотреть фильм на планшете. Отличная идея для полета!» — выразил свои эмоции пассажир Андрей Гармс.

Узнать результаты участники смогут после 12 декабря — после официальной публикации итогов.

Напомним, Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» проходит с 3 по 12 ноября. В Свердловской области зарегистрировано около 200 площадок в 42 муниципальных образованиях. Полный список площадок Большого этнографического диктанта можно найти на сайте народыурала.све.рф.

Ранее «Областная газета» писала, куда сходить и что посмотреть в Екатеринбурге в День народного единства.