Дарья Дрожжина и Иван Тельнов лидируют в танцах на льду на турнире «Золото Урала» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартовал всероссийский турнир по фигурному катанию «Золото Урала» среди юниоров. Первыми на лёд «УГМК-Арены» вышли спортсмены в танцах на льду. Лидерами по итогам ритм-танца стали Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, (67,92), второе место занимают Анна Билибина и Дмитрий Кашаев (65,74), третьи – Анна Соболева и Матвей Чураков (63,55).

В танцах на льду положение спортсменов после первого дня сложились довольно предсказуемо. Лидерами по итогам ритм-танца стал дуэт Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, представляющие Москву и школу «Сокольники».

На второй позиции закрепились Анна Билибина и Дмитрий Кашаев, также представляющие Москву, но другой тренерский штаб – «Олимп». На ритм-танец дуэт выводила их тренер Алёна Крылова.

На третьем месте после первого дня пара Анна Соболева и Матвей Чураков из Перми, спортивной школы «Старт».

Для этих спортсменов выступления на Гран-при при большом количестве зрителей довольно непривычно: тройка лидеров отметила, что им помогала поддержка трибун «УГМК Арены».

Прокаты произвольного танца состоятся завтра, 5 ноября, начало в 13:00 по уральскому времени.

Полное расписание турнира «Золото Урала» среди юниоров опубликовано здесь.