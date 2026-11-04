ДомойНовости

Дарья Дрожжина и Иван Тельнов лидируют в танцах на льду на турнире «Золото Урала» в Екатеринбурге

НовостиФигурное катание
Наталья Шадрина

Всероссийские соревнования среди юниоров проходят с 3 по 6 ноября

Дрожжина-Тельнов
Дарья Дрожжина и Иван Тельнов лидируют по итогам ритм-танца. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

В Екатеринбурге стартовал всероссийский турнир по фигурному катанию «Золото Урала» среди юниоров. Первыми на лёд «УГМК-Арены» вышли спортсмены в танцах на льду. Лидерами по итогам ритм-танца стали Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, (67,92), второе место занимают Анна Билибина и Дмитрий Кашаев (65,74), третьи – Анна Соболева и Матвей Чураков (63,55).

В танцах на льду положение спортсменов после первого дня сложились довольно предсказуемо. Лидерами по итогам ритм-танца стал дуэт Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, представляющие Москву и школу «Сокольники».

На второй позиции закрепились Анна Билибина и Дмитрий Кашаев, также представляющие Москву, но другой тренерский штаб – «Олимп». На ритм-танец дуэт выводила их тренер Алёна Крылова.

Анна Билибина и Дмитрий Кашаев
Анна Билибина и Дмитрий Кашаев на второй позиции после ритм-танца. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

На третьем месте после первого дня пара Анна Соболева и Матвей Чураков из Перми, спортивной школы «Старт».

Анна Соболева и Матвей Чураков
Анна Соболева и Матвей Чураков третьи после ритм-танца. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Для этих спортсменов выступления на Гран-при при большом количестве зрителей довольно непривычно: тройка лидеров отметила, что им помогала поддержка трибун «УГМК Арены».

Прокаты произвольного танца состоятся завтра, 5 ноября, начало в 13:00 по уральскому времени.

Полное расписание турнира «Золото Урала» среди юниоров опубликовано здесь.

Новости

Полина Шешелева и Егор Каранаухов первые после короткой программы спортивных пар на турнире «Золото Урала» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартовал всероссийский турнир по фигурному катанию «Золото Урала» среди юниоров. В первый...
Культура

Хороводы и самая большая в мире икона: на Среднем Урале отметили День народного единства

День народного единства в Свердловской области прошел с размахом. Главной площадкой праздника стал фестиваль...
Новости

Свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение на 5 ноября

В Свердловской области 5 ноября местами ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом сообщили в Территориальном центре мониторинга и реагирования...

Подписывайтесь на нас в любимой соцсети

Популярное