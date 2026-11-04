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Свердловчане тепло встретили первый за 11 лет всероссийский турнир по фигурному катанию. Фото

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Наталья Шадрина

Фигуристы выступают на «УГМК-Арене»

На стартовом дне турнира
На стартовом дне турнира "Золото Урала" в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Столица Среднего Урала на этой неделе принимает всероссийские соревнования по фигурному катанию. Первыми на лёд «УГМК Арены» вышли юниоры, они борются за награды во всех четырех видах спорта. В стартовый день зрители увидели представителей танцев на льду и спортивных пар. Публикуем яркие фото с события.

В последний раз ключевые российские старты в этом виде спорта Екатеринбург принимал в декабре 2015 года – это был чемпионат России–2016, который провели на ледовой арене «Уралец». Теперь у фигурного катания в столице Среднего Урала новая прописка — «УГМК Арена». Спортсмены и тренеры хвалят площадку и организацию турнира.

Первыми на екатеринбургский лед вышли юниоры. Они соревнуются три дня: с 4 по 6 ноября. Среди участников, конечно же, есть свердловские спортсмены. В одиночном катании на лед выйдут: 16-летний воспитанник школы «Юность» Дмитрий Железняк, 14-летняя Яна Анашкина и 13-летняя Варвара Авдеева.

Сегодня публика уже увидела спортивную пару 14-летнюю Дарью Кардаполову и 19-летнего Антона Рязанова (школа «Локомотив»).

7 и 8 ноября на лед «УГМК Арены» выйдут уже взрослые фигуристы. Среди участников IV этапа Гран-при: Марк Кондратюк, Аделия Петросян, Екатерина Чикмарева-Матвей Янченков и другие топовые фигуристы. Свердловчане будут болеть за тагильчанку Елизавету Лабутину (школа «Локомотив»).

Золото Урала
На стартовом дне турнира «Золото Урала» в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
Золото Урала
На стартовом дне турнира «Золото Урала» в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
Золото Урала
На стартовом дне турнира «Золото Урала» в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
Золото Урала
На стартовом дне турнира «Золото Урала» в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
Золото Урала
На стартовом дне турнира «Золото Урала» в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
Золото Урала
На стартовом дне турнира «Золото Урала» в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
Золото Урала
На стартовом дне турнира «Золото Урала» в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Ранее «Областная газета» публиковала расписание этапа Гран-при России «Золото Урала» среди взрослых спортсменов.

 

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