«Из взрослых нам ближе всех Мишина-Галлямов»: свердловчане Дарья Кардаполова и Антон Рязанов о том, кем вдохновляются и первом крупном турнире

В Екатеринбурге на всероссийском турнире «Золото Урала» среди юниоров были представлены ритм-танцы и короткая программа у спортивных пар. Среди участников второго вида есть и свердловчане – это дуэт Дарья Кардаполова и Антон Рязанов, они тренируются в екатеринбургской спортивной школе №8 «Локомотив». Для ребят это первые соревнования такого уровня. После короткой программы, где они заняли шестое место, «ОГ» пообщалась с фигуристами о волнении, полных трибунах и примерах среди взрослых спортсменов.

Дарье Кардаполовой 14 лет, Антону Рязанову – 19. В «Локомотиве» они тренируются у Антона Киселёва и Руслана Гиндуллина. Для молодых фигуристов это первый большой турнир, да еще и домашний. В короткой программе волнение чуть взяло верх: не все элементы получились. Но начало положено, фигуристы почувствовали, что такое выступать на серьезных стартах, при полных трибунах и с трансляцией на Первом канале.

– Этот турнир был, конечно, очень важен для нас, – рассказывает «ОГ» Антон Рязанов. – На трибунах много тех, кто пришел за нас поболеть: родственники, друзья, родной «Локомотив». Для нас это первые такие большие соревнования, тренеры настраивали, что мы должны показать все, что умеем. В короткой — не получилось, уже перед прокатом понимали, что волнение слишком сильное. Но в произвольной программе будем стараться сделать именно так, как нас учили (прокаты произвольной программы прошли уже после подписания номера в печать. – Прим. «ОГ»).

– Короткая программа у вас зажигательная – рок-н-ролл. Когда будут чисто исполнены технические элементы, она заиграет. С чем было сложнее всего справиться в этот раз?

– Самым тяжелым оказалось выполнение подкрутки. Были и другие ошибки, в голове стараемся держать всё, чтобы дальше этих проблем уже не было. Произвольная у нас, кстати, тоже зажигательная. Поэтому там лучше тоже не ошибаться, иначе испортим впечатление.

– Если вкратце, то я буду играть дерзкую девчонку, а Антон – такого хорошего парня. И я все время будут от него ускользать. Вопрос – кто в итоге победит, – улыбается Дарья.

– Ребята, в Екатеринбурге после юниоров будут выступать взрослые спортсмены. Любопытно, кем вдохновляетесь вы? Не важно из парного или других видов фигурного катания.

– Это пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, – говорит Антон. – Они как-то близки нам по спортивному настрою и тому, как ведут себя в обычной жизни. Может, сказывается, что Александр тоже уралец, начинал кататься в Екатеринбурге. Жаль, что они не приехали на «Золото Урала», в приоритете, конечно, международные старты. Будем за них очень болеть.

Ранее «Областная газета» публиковала расписание всероссийского турнира «Золото Урала» среди юниоров.