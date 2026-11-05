Первые медали: Дарья Дрожжина и Иван Тельнов победили в танцах на льду на турнире «Золото Урала» в Екатеринбурге

В столице Среднего Урала стартовал всероссийский турнир по фигурному катанию «Золото Урала» среди юниоров. Первыми награды на «УГМК-Арене» разыграли спортсмены в танцах на льду. Лидерами стали Дарья Дрожжина и Иван Тельнов (171,55), серебряная медаль у Анны Билибиной и Дмитрия Кашаева (164,33), бронза – у дуэта Анна Соболева и Матвей Чураков (155,86).

Обладателями золотых медалей в танцах на льду стала пара Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, представляющие Москву и школу «Сокольники». За произвольный танец они получили 103,63 балла. В сумме у дуэта 171,55.

Серебро досталось Анне Билибиной и Дмитрию Кашаеву (Москва, «Олимп»). За произвольный танец им поставили 98,59. В сумме у пары 164,33 балла.

Бронзовые награды завоевали Анна Соболева и Матвей Чураков из Перми, спортивная школа «Старт». За произвольный танец они получили 92,31. В сумме у дуэта 155,86 балла.

Следом награды турнира «Золото Урала» разыграют спортивные пары.

Полное расписание турнира «Золото Урала» среди юниоров опубликовано здесь.