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Первые медали: Дарья Дрожжина и Иван Тельнов победили в танцах на льду на турнире «Золото Урала» в Екатеринбурге

НовостиФигурное катание
Наталья Шадрина

Пара является лидером по итогам двух соревновательных дней

Победители и призеры турнира в танцах на льду
Победители и призеры турнира в танцах на льду. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

В столице Среднего Урала стартовал всероссийский турнир по фигурному катанию «Золото Урала» среди юниоров. Первыми награды на «УГМК-Арене» разыграли спортсмены в танцах на льду. Лидерами стали Дарья Дрожжина и Иван Тельнов (171,55), серебряная медаль у Анны Билибиной и Дмитрия Кашаева (164,33), бронза – у дуэта Анна Соболева и Матвей Чураков (155,86).

Обладателями золотых медалей в танцах на льду стала пара Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, представляющие Москву и школу «Сокольники». За произвольный танец они получили 103,63 балла. В сумме у дуэта 171,55.

Победители турнира в танца на льду Дарья Дрожжина и Иван Тельнов
Победители турнира в танца на льду Дарья Дрожжина и Иван Тельнов. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Серебро досталось Анне Билибиной и Дмитрию Кашаеву (Москва, «Олимп»). За произвольный танец им поставили 98,59. В сумме у пары 164,33 балла.

Обладатели серебряных наград Анна Билибина и Дмитрий Кашаев
Обладатели серебряных наград Анна Билибина и Дмитрий Кашаев. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Бронзовые награды завоевали Анна Соболева и Матвей Чураков из Перми, спортивная школа «Старт». За произвольный танец они получили 92,31. В сумме у дуэта 155,86 балла.

Бронзовые награды завоевали Анна Соболева и Матвей Чураков
Бронзовые награды завоевали Анна Соболева и Матвей Чураков. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Следом награды турнира «Золото Урала» разыграют спортивные пары.

Полное расписание турнира «Золото Урала» среди юниоров опубликовано здесь.

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