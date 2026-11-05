Региональный межнациональный форум «Урал — национальная география» стартовал на площадке Общественного центра Кампуса УрФУ. Событие продлится два дня, специалисты обсудят вопросы развития межнациональных связей, участие примут более 300 свердловчан в очном формате и более 5 тыс. онлайн. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Среди участников — специалисты по работе с молодежью и межнациональным отношениям, представители школ, вузов и техникумов, руководители студенческого самоуправления и НКО. Во время торжественного открытия форума к участникам обратился директор департамента молодежной политики Денис Протасов.

«Такие мероприятия дают возможность молодежи, специалистам и общественным деятелям познакомиться, обменяться опытом и вместе реализовывать инициативы. Свердловская область — многонациональный регион, где живут представители разных народов, но нас объединяют уважение друг к другу и общие ценности», — отметил Денис Протасов.

С приветственными словами также выступили депутат Государственной думы РФ Дарья Светяш и руководитель управления по развитию УрФО Российского общества «Знание» Иван Попп.

«Урал — это территория с богатой историей, самобытными традициями и уникальным культурным многообразием. Здесь на протяжении веков в мире и согласии живут представители разных народов, каждый из которых вносит свой вклад в развитие нашего региона и всей страны», — отметила Дарья Светяш.

Одним из центральных событий форума стало пленарное заседание «Национальная политика Российской Федерации: современные вызовы и перспективы». Эксперты обсудили актуальные вопросы государственной национальной политики, современные вызовы и перспективы ее развития. Всего программа форума рассчитана на два дня и включает панельные дискуссии, мастер-классы и обмен творческими достижениями.

Отметим, событие приурочено к Году единства народов России и и отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Форум организован Региональным центром патриотического воспитания имени Героя России И. О. Родобольского при поддержке департамента молодежной политики Свердловской области.

Ранее «Областная газета» писала, что в Екатеринбурге завершился Уральский форум национальных оркестров России.