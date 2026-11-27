В Красноуфимске ввели в эксплуатацию новое модульное здание патологоанатомического отделения с гистологической лабораторией. В медицинском блоке площадью 460 кв. метров создана вся необходимая инфраструктура, обновлена материально-техническая база, приобретено высокотехнологичное оборудование — общая стоимость проекта превысила 50 млн рублей. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Комплекс пришел на смену устаревшему объекту 1976 года постройки. В здании смонтированы новые электрокоммуникации, сети водоснабжения, отведения сточных вод и подачи тепла. Территория вокруг объекта здравоохранения благоустроена: уложено новое асфальтовое покрытие, высажены деревья.

«Отделение обладает обширной инфраструктурой, включает более 30 помещений различного назначения. Здесь разделены потоки, организованы отдельные входы и специализированные залы. Такой подход стал особенно актуальным во время пандемии COVID-19 — в старом здании приходилось оптимизировать работу с инфекционным материалом по графику. Сегодня благодаря разделению потоков можно одновременно проводить исследования с любыми видами биологического материала, что значительно повышает эффективность и безопасность процессов», — рассказал заведующий патологоанатомическим отделением Красноуфимской районной больницы Василий Мелькин.

В отделении работают три врача-патологоанатома и три лабораторных техника по профилю «гистология», штат полностью укомплектован. В ходе модернизации материально-технической базы для отделения приобретено высокотехнологичное оборудование: световой микроскоп, станция заливки, гистологическая водяная баня, гистопроцессор и микротом.

Новинки помогут повысить качество и точность проводимых исследований. Именно микроскопическое изучение тканей является ключевым звеном в постановке точного диагноза, позволяя выявить патологические изменения, которые невозможно обнаружить другими методами. В онкологии роль гистологических исследований особенно велика — это золотой стандарт для подтверждения злокачественности процесса, типа опухоли, скорости ее роста. Строгий контроль качества на всех этапах — от маркировки образцов до проверки реагентов — минимизирует риск ошибок и гарантирует достоверность заключений.

«Это не просто современное здание — это защита здоровья медиков, комфортные условия работы, точная диагностика заболеваний. За прошедший год проведено 6 732 патологоанатомических исследования, 21 359 исследований объектов биопсийного и операционного материала. Спасибо всем, кто принимал участие в реализации этого проекта», — сказал главный врач Красноуфимской районной больницы Вугар Абдуллаев.

Отметим, открытие нового комплекса в Красноуфимске стало частью системной работы по модернизации медицинской инфраструктуры Свердловской области.

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