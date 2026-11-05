Спецтехника в свердловских муниципалитетах готова к наступлению зимы

Специальные службы выступили с предупреждением об ухудшении погодных условий в Свердловской области: сильный снег, гололедные явления, сильные порывы ветра. Зима вступает в свои права. В муниципалитетах региона к ее приходу готовы. Подробнее – в обзоре «Областной газеты».

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев осмотрел специализированную технику двух предприятий, занятых на эксплуатационном содержании городской улично-дорожной сети в зимний период. Оборудование и специалисты к неблагоприятным погодным условиям полностью готовы, сообщает пресс-служба администрации города. Порядка 140 различных машин и агрегатов будут заняты на улицах Нижнего Тагила во время уборки снега и наледи с дорог и тротуаров в предстоящие месяцы. Вся техника тщательно подготовлена специалистами и переведена, так же, как и предприятия, на зимний режим работы. По информации Тагилдорстроя, техника готова работа на улицах круглосуточно, по сменам: подготовлены 12-13 плужных отвалов, 7 тракторов, несколько погрузчиков, 2 снегоуборщика и необходимое количество самосвалов.

«Небольшая тренировка у нас уже прошла, когда были первые снегопады. Традиционно я каждый год лично осматриваю снегоуборочную технику и проверяю готовность предприятий к работе в зимних условиях. Оборудование – в порядке, и самое главное – штат наших предприятий укомплектован», – подчеркнул глава города Владислав Пинаев.

В администрации Каменска-Уральского «ОГ» сообщили, что вся техника прошла необходимую подготовку и ремонт. Машины будут выходить на линию по мере ухудшения погодных условий. На территории базы «Горвнешблагоустройство» уже сформирован запас противогололёдных материалов. Для обработки тротуаров у предприятия есть два прицепных пескоразбрасывателя, которые используют вместе с тракторами. При необходимости эту технику привлекают и к посыпке проезжей части.

В администрации Ирбита «ОГ» рассказали, что в их муниципалитете «воюют» со снегом зимой два предприятия: «Ресурс» – улично-дорожная сеть, а также «Благоустройство» – общественные территории: площади, скверы, аллеи, бульвар Победы. За остановочными комплексами, лестницами, подходами к пешеходным переходам закреплены рабочие. На случай обильных снегопадов будут сформированы мобильные бригады для оперативной уборки снега и обработки противогололедными материалами.

«На данный момент «Ресурс» полностью подготовил свой автопарк к зиме: готовы 16 единиц техники. Это 2 автогрейдера, 4 КДМ, 7 тракторов, 3 погрузчика. 3 КДМ также могут быть использованы в качестве самосвалов для вывоза снега. Также приобретены два снегоуборщика для ручной уборки тротуаров. Приобретено 40 тонн песчано-щебеночной смеси (всего планируется закупить 640 тонн) и 20 тонн соли (планируется 60 тонн). В парке «Благоустройства» – семь единиц техники: тракторы, погрузчики, самосвалы. Все готовы к зиме», – сообщили «ОГ» в администрации Ирбита.

Стоит отметить, что работа по подготовке технике к зимнему сезону имеет в муниципалитетах плановых характер. И, следуя известной русской пословице «готовь сани летом», все необходимые действия были предприняты своевременно.

Так, в Талицком муниципальном округе, где насчитывается 626,6 км дорог местного значения, по указанию главы Михаила Михайлова уже в мае–июне были заключены муниципальные контракты на сумму 13,270 млн рублей по зимнему содержанию.

«Территория округа большая, единого подрядчика нет. Поэтому каждая сельская управа заключила контракт на уборку дорог на своей территории. В настоящее время к оперативной очистке дорог от снега готовы 26 единиц техники», – сообщили «ОГ» в администрации округа.

В Богдановиче к холодному периоду также готовы. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе муниципалитета, в арсенале почти 20 единиц техники – тракторы, автогрейдеры, самосвалы, комбинированные машины. Для обработки дорог и тротуаров закуплены материалы. Работы будут проводить по графику, в зависимости от погоды.

В поселке Малышева готовы выйти на линию 10 единиц техники, имеется и запас противогололедных материалов.

О высокой степени готовности «ОГ» сообщили также в Нижнесергинском, Камышловском, Пышминском, Красноуфимском, Новолялинском и Шалинском районах, а также в других муниципалитетах Свердловской области.

Ранее «Областная газета» писала, что сильный снег и ветер до 27 м/с придут в Свердловскую область 6 ноября