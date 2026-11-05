В молодежном кластере «Салют» создали 10-метровый мурал о многомерности времени

На первом этаже молодежного кластера «Салют» появился 10-метровый мурал. В основе работы — тема многомерности времени. Авторов определили в ходе открытого голосования подписчики кластера. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Кластер объявил опен-колл среди художников и авторов стрит-арта весной 2026 года. В начале лета уже были выбраны эскизы, сейчас уже две работы воплощены в жизнь, на очереди — третья.

«Мы решили направить „запрос“ от молодежи в положительное русло и предоставить площадку „Салюта“ для творчества. Провели конкурс. Летом и часть осени победители создавали работы. Сейчас две из них уже закончены, ждем третью. Нам понравилась такая коллаборация с авторами: она отражает дух молодежной площадки. И, конечно, росписи очень оживили интерьер „Салюта“», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Одна из центральных композиций — граффити Альбины Шигаповой, 32-летней художницы и выпускницы УралГАХА.

«Архитектор, прежде чем начать проектировать, изучает „амбулаторную карту“ территории. В работе мне важно найти уникальный культурный код и показать его. Из предложенных локаций я сразу выбрала три стены, образующих букву „П“, — эта архитектура подтолкнула к идее временной шкалы: прошлое, настоящее и будущее. В росписи намеренно оставлены детали, вызывающие вопросы, ведь мне важно включить в зрителе любопытство», — поделилась Альбина Шигапова.

Общая протяженность трех стен составила почти 10 метров. А работа стала собирательной и создавалась буквально в соавторстве со зрителями. Люди подходили, делились мыслями и на ходу дарили новые, неожиданные смыслы.

Работа еще одного автора — художницы Юрославы — разместилась в зоне гардеробной кластера. По замыслу создателя, сюжет отражает «Салют» как место, где люди помогают друг другу строить маршруты и карты действий, поэтому в основе символического ряда — картографические значки.

Ранее «Областная газета» писала, что в молодежном кластере «Салют» прошел обновленный фестиваль «Аэлита».