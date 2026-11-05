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Свердловская Госавтоинспекция проверяет безопасность пассажирского транспорта

Дороги и транспортНовости
Областная газета

В области проходит профилактическое мероприятие «Автобус»

профилактическое мероприятие «Автобус», ГИБДД, Свердловская область
Инспекторы проверили более 40 единиц пассажирского транспорта. Фото: Свердловская Госавтоинспекция

На Среднем Урале автоинспекторы проверяют безопасность пассажирского транспорта. За несколько часов профилактического мероприятия «Автобус» 5 ноября в Екатеринбурге, на Челябинском и Полевском направлениях инспекторы пресекли 15 нарушений. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе Свердловской Госавтоинспекции.

Инспекторы проверили более 40 единиц пассажирского транспорта. В центре внимания находились техническое состояние автобусов, наличие необходимых документов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, правила перевозки пассажиров.

профилактическое мероприятие «Автобус», ГИБДД, Свердловская область
Выявлены случаи эксплуатации транспорта с техническими неисправностями. Фото: Свердловская Госавтоинспекция

По итогам проверок пресечено 15 нарушений. Чаще всего водители выезжали на маршрут без диагностической карты и допускали нарушения при использовании тахографа. Также выявлены случаи эксплуатации транспорта с техническими неисправностями, управления без путевого листа и полиса ОСАГО, отсутствия предрейсового техосмотра. Кроме того, зафиксированы нарушения правил использования ремней безопасности и перевозка пассажиров сверх установленного количества.

профилактическое мероприятие «Автобус», ГИБДД, Свердловская область
Госавтоинспекция напоминает перевозчикам и водителям, что от технической исправности транспорта и строгого соблюдения правил напрямую зависят жизнь и здоровье пассажиров. Фото: Свердловская Госавтоинспекция

«Мы проверяем не только документы, но и реальное техническое состояние машин. Важно, чтобы каждый автобус, выходящий на маршрут, был полностью безопасен», — отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления Госавтоинспекции по Свердловской области Александр Порубенко.

профилактическое мероприятие «Автобус», ГИБДД, Свердловская область
Профилактические мероприятия по контролю за пассажирскими перевозками продолжатся. Фото: Свердловская Госавтоинспекция

Госавтоинспекция напоминает перевозчикам и водителям, что от технической исправности транспорта и строгого соблюдения правил напрямую зависят жизнь и здоровье пассажиров. Профилактические мероприятия по контролю за пассажирскими перевозками продолжатся.

Ранее «Областная газета» писала, что Свердловская Госавтоинспекция массово проверяет водителей на трезвость.

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