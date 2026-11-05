Свердловская Госавтоинспекция проверяет безопасность пассажирского транспорта

На Среднем Урале автоинспекторы проверяют безопасность пассажирского транспорта. За несколько часов профилактического мероприятия «Автобус» 5 ноября в Екатеринбурге, на Челябинском и Полевском направлениях инспекторы пресекли 15 нарушений. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе Свердловской Госавтоинспекции.

Инспекторы проверили более 40 единиц пассажирского транспорта. В центре внимания находились техническое состояние автобусов, наличие необходимых документов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, правила перевозки пассажиров.

По итогам проверок пресечено 15 нарушений. Чаще всего водители выезжали на маршрут без диагностической карты и допускали нарушения при использовании тахографа. Также выявлены случаи эксплуатации транспорта с техническими неисправностями, управления без путевого листа и полиса ОСАГО, отсутствия предрейсового техосмотра. Кроме того, зафиксированы нарушения правил использования ремней безопасности и перевозка пассажиров сверх установленного количества.

«Мы проверяем не только документы, но и реальное техническое состояние машин. Важно, чтобы каждый автобус, выходящий на маршрут, был полностью безопасен», — отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления Госавтоинспекции по Свердловской области Александр Порубенко.

Госавтоинспекция напоминает перевозчикам и водителям, что от технической исправности транспорта и строгого соблюдения правил напрямую зависят жизнь и здоровье пассажиров. Профилактические мероприятия по контролю за пассажирскими перевозками продолжатся.

Ранее «Областная газета» писала, что Свердловская Госавтоинспекция массово проверяет водителей на трезвость.