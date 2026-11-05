В «Титановой долине» запустят производство медицинского оборудования

Резиденты особой экономической зоны «Титановая долина» продолжают наращивать производственные мощности. Завершено строительство второго производственного корпуса площадью более 16 тысяч кв. м по выпуску медицинского оборудования. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Здесь планируют запустить цех полного цикла для производства медицинской мебели, а также организовать производство одноразовых электродов для ЭКГ и стерильных медицинских трубок, которые используются с аппаратами ИВЛ. Сумма инвестиций превысит 1,1 млрд рублей, а ввод в эксплуатацию предусматривает создание 185 рабочих мест», — написал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях.

Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас предприятие готовится к установке и монтажу производственных линий.

Отметим, компания «Отдел медицинской техники» уже выпускает медицинские функциональные кровати, медицинские каталки, перевязочные и смотровые столы, штативы для внутривенных вливаний, а также специализированную мебель, в том числе для оснащения лабораторий и аптек. Изделия успешно эксплуатируются в отделении анестезиологии и реанимации детской городской клинической больницы №9. Цех в «Титановой долине» позволит увеличить объемы производства медицинской мебели, расходных материалов для медицинского оборудования и иных медицинских изделий.

Напомним, соглашение о расширении своих производственных мощностей компания «Отдел медицинской техники» подписала на международной выставке ИННОПРОМ-2026.

Увеличение объемов производства высокотехнологичной продукции отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и способствует достижению национальной цели по обеспечению технологического суверенитета.

Ранее «Областная газета» писала, что Денис Паслер рассказал о новых проектах в «Титановой долине» с инвестициями свыше 1 млрд рублей.