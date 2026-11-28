Зима в Свердловской области вступила в свои права. Длительные снегопады и минусовые температуры позволили установиться снежному покрову в регионе. Спасатели и ГИБДД напомнили свердловчанам об опасностях в зимний период и правилах поведения.

На Среднем Урале начался ледостав — водоемы покрылись ледяной коркой, которую успел припорошить снег. Спасатели обращаются к уральцам, любителям зимней рыбалки, родителям и детям: первый лед — один из самых коварных, при кажущейся прочности он таит в себе серьезную угрозу, а толщина ледяного покрова еще не достигла безопасных значений.

До установления устойчивого ледяного покрова толщиной не менее 10 сантиметров выход на водоемы категорически запрещен! Не допускайте детей на неокрепший лед, не выходите на лед в темное время суток и в условиях плохой видимости, не выезжайте на водоемы на автомобилях.

«Осенний лед очень обманчив. Он может выглядеть прочным, но его толщина часто не превышает нескольких сантиметров, а под снегом или водой он становится практически невидимым. […] Ни одна рыбалка, ни одна прогулка, ни одно селфи на льду не стоят человеческой жизни. […] Объясните детям, что выход на неокрепший лед смертельно опасен, и сами подавайте пример ответственного поведения. Помните: тонкий лед не прощает ошибок», — отметил заместитель руководителя территориального органа главного управления МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

Если вы провалились под лед, следуйте инструкции:

— широко раскиньте руки по кромкам льда,

— постарайтесь переместиться к краю полыньи без течения,

— выбирайтесь без резких движений, наползая грудью на лед,

— перекатывайтесь и ползите в ту сторону, откуда пришли.

Если вы стали свидетелем несчастного случая, незамедлительно звоните по номеру 112. Не пытайтесь оказать помощь пострадавшему, если это угрожает вашей безопасности.

Свердловская Госавтоинспекция обращается к родителям и детям и напоминает о правилах поведения на дороге в зимний период, особенно автоинспекторы обращают внимание свердловчан на безопасность зимних забав.

Из-за большого количества снега и образования сугробов появляются несанкционированные детские горки. ГИБДД разъясняет в чем опасность:

— непредсказуемая траектория — горки не имеют тормозных зон, из-за ледяной корки вылетаешь на проезжую часть на высокой скорости, не имея возможности затормозить,

— мертвые зоны припаркованного транспорта — выезжая с самодельной горки на парковку, ребенок оказывается ниже уровня капота стоящих машин, водитель не может его увидеть.

Катайтесь только на специализированных, оборудованных горках, которые имеют пологий выкат и ограждены от дорог. Не позволяйте детям играть у проезжей части даже во дворе.

Нельзя привязывать санки, тюбинг и снегокат к автомобилю. Даже на скорости 20-30 км/ч при резком рывке или отцеплении человек может получить травмы несовместимые с жизнью. Водитель не чувствует нагрузки — при повороте, торможении или наезде на кочку тюбинг, снегокат или санки могут выйти из-под контроля, что приведет к столкновению с другим транспортом, участниками дорожного движения или препятствиями.

Обходите сугробы за 2-3 метра от края проезжей части, двигаясь навстречу транспортным средствам, чтобы гарантированно быть в поле зрения водителей: сугробы по краям дорог и на обочинах полностью закрывают обзор.

Крайне важно переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, особенно в условиях плохой видимости. Носите на одежде и обуви световозвращающие элементы — они сделают вас заметнее в темное время суток. При переходе убедитесь в безопасности: остановитесь, посмотрите по сторонам, убедитесь, что водители вас видят и пропускают — тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в разы по сравнению с сухим асфальтом. Переходите дорогу спокойным шагом, не торопитесь, чтобы не упасть. Взрослые всегда должны держать детей за руку при переходе дороги.

Помните, строгое соблюдение правил поведения зимой — это спасение жизни.

Ранее «Областная газета» писала, что ветер с порывами до 20 м/с ожидается в Свердловской области 29 ноября.