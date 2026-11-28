Капитальный ремонт основной сцены Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии продолжается в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих социальных сетях рассказал, на каком этапе находятся строительные работы, что нового появится на сцене и когда закончится ремонт.

«Последний раз такие масштабные работы проводились в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии в 1963 году. […] Новая сцена обеспечит высокий технический уровень показа спектаклей, необходимую безопасность и зрелищность. Увидим результат уже в следующем году», — написал Денис Паслер в своих социальных сетях.

В театре полностью заменят верхнюю механизацию основной сцены и арьерсцены. Новая автоматизированная система с компьютерным управлением и высокоточным позиционированием декораций позволит увеличить грузоподъемность одного подъема со 150 до 300 килограммов, а скорость подъема и опускания — почти в два раза. Перемещать декорации во время спектакля можно будет нажатием одной кнопки. Сейчас для этого требуются три-четыре машиниста сцены.

Также обновят кабельные линии, обеспечивающие питание светового оборудования, и установят механизм, который позволит использовать не только подъемный, но и раздвижной генеральный занавес.

На данный момент завершен демонтаж верхнего механического оборудования сцены и арьерсцены, металлоконструкций — галерей и колосников, а также кровли и фонаря с дымовыми люками над коробкой сцены. Сейчас частично демонтируют плиты покрытия, готовятся к замене металлических стропильных ферм и усилению армопояса.

Следующий этап предусматривает установку новых ферм, плит перекрытия, фонаря и кровли, устройство подблочных балок и колосникового настила, а также монтаж галерей и современного сценического оборудования с системой управления.

Глава региона отметил, что работы ведутся за счет средств областного бюджета и завершатся к новому театральному сезону в 2027 году.

Ранее «Областная газета» писала, что где можно будет смотреть спектакли Свердловской музкомедии, пока там идет ремонт.