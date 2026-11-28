В Токио завершились соревнования VI этапа серии Гран-при ISU 2026/2027 по фигурному катанию. Последними медали разыграли мужчины. Победу в Японии одержал американец Илья Малинин, серебро у француза Кевина Аймоза (270,49), бронзовая награда у швейцарца Лукаса Бричги (266,02). Россиянин Петр Гуменник на шестом месте (253,11), еще один представитель нашей страны Владислав Дикиджи на седьмой позиции (250,22).

Владислав Дикиджи был девятым после короткой программы. Конечно же, все ждали, что в произвольной фигурист поднимется значительно выше. Однако прокат Владислава складывался очень непросто. Влад справился с четверным лутцем, а вот на четверном флипе был недокрут, на приземлении фигурист задел рукой лед. На сольном четверном сальхове случился степ-аут. На каскаде с четверным сальховом была помарка, к нему спортсмен смог присоединить только двойной тулуп. Также с помаркой был сделан финальный тройной аксель. За произвольную программу Дикиджи получил от судей 164,76 балла. Сумма – 250,22. Это итоговое седьмое место.

Петр Гуменник был шестым после короткой программы. В произвольной россиянин тоже допустил немало ошибок. Четверной флип он исполнил неплохо, на небольшие минусы от судей. На четверном лутце фигурист задел рукой лед, на четверном риттбергере был зафиксирован недокрут. За прокат произвольной программы Гуменник получил 162,51 балла. В сумме — 253,11. В турнирной таблице он расположился на шестом месте.

Бронза на этапе Гран-при в Японии досталась швейцарскому фигуристу Лукасу Бричги, он исполнил в программе два четверных тулупа. Его сумма — 266,02.

Кевин Аймоз был третьим после короткой программы. В произвольной он сделал вместо четверного тулупа только двойной, все остальное было исполнено фигуристом ровно. Этого проката французу хватило, чтобы остаться на пьедестале, да еще и завоевать серебро. За произвольную он получил 176,34 балла. Сумма — 270,49.

Илья Малинин выходил на произвольную программу будучи рекордсменом мира в короткой. Легко сегодня не было никому из спортсменов, как и американцу. На старте вместо четверного флипа он исполнил только двойной. А вот дальше все было почти блестяще, кроме недокрута на каскаде четверной лутц-тройной тулуп. Здорово был исполнен очень дорогостоящий каскад четверной лутц-тройной аксель-двойной аксель. В итоге Илья получил за произвольную программу 190,50 балла. В сумме — 305,31. И это первое место.

Что касается японца Шуна Сато, который шел вторым после короткой программы, то он не справился со стартовым четверным лутцем — было падение. Еще одно падение случилось на четверном тулупе, который должен был быть исполнен в каскаде. Далее вместо тройного акселя японец сделал «бабочку». За произвольную программу он получил 151,73. В сумме — 248,51. И это только итоговое восьмое место.

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