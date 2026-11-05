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Свердловчанин Дмитрий Железняк седьмой после короткой программы на Гран-при по фигурному катанию в Екатеринбурге. Лидирует Герман Ленков

НовостиФигурное катание
Наталья Шадрина

Медали юноши разыграют 6 ноября

Дмитрий Железняк
Дмитрий Железняк во время проката короткой программы в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

В столице Среднего Урала продолжается всероссийский турнир по фигурному катанию «Золото Урала» среди юниоров. Первые медали уже разыграны, а сегодня в борьбу вступили юноши. Лидером по итогам короткой программы стал Герман Ленков (81,40), на второй позиции Михаил Клепацкий (78,18), третью позицию занимает Добромир Воронов (76,59). Свердловчанин Дмитрий Железняк — седьмой (70,44).

Короткая программа на турнире «Золото Урала» проверила юниоров на прочность. Первые две разминки юноши не могли справиться со своими прокатами, не допустив падений или срывов прыжков. Исключением был лишь Дмитрий Железняк, открывавший домашние соревнования. Спортсмен очень уверено исполнил все элементы короткой программы, показав, что настроен серьезно. Судьи его выступление оценили по достоинству – 70,44 балла.

Дмитрий Железняк тренируется в спортивной школе «Юность», ему 16 лет. В произвольной программе фигуристу предстоит отстоять свою высокую седьмую позицию.

Дмитрий Железняк
Дмитрий Железняк во время проката короткой программы в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
Трибуны «УГМК Арены». Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
Дмитрий Железняк
Дмитрий Железняк во время проката короткой программы в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

турнирная таблица

Прокаты произвольной программы у мужчин состоятся завтра, 6 ноября, в 15:45 по уральскому времени.

Полное расписание этапа можно посмотреть здесь. 

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