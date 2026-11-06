Школьники Свердловской области вступили в борьбу на муниципальном этапе ВсОШ

В Свердловской области дан старт муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Интеллектуальные состязания начались 6 ноября и охватят все муниципалитеты региона. Школьники будут соревноваться по 24 общеобразовательным предметам — от литературы до информатики. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Первой дисциплиной в расписании стала литература, а завершит этап олимпиада по информатике 11 декабря. К участию приглашены ученики 7–11‑х классов, а в олимпиаде по математике смогут проявить себя и шестиклассники. Также право побороться за призовые места есть у победителей и призеров муниципального этапа прошлого учебного года. Задания для всех участников едины вне зависимости от места проживания: их подготовила региональная предметно‑методическая комиссия.

Министр образования Свердловской области Светлана Тренихина подчеркнула значимость этапа: «Пройти на муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников — это уже большое личное достижение, подтверждающее хорошие знания предмета. Участие в олимпиаде дарит бесценный опыт решения нестандартных задач, а также позволяет познакомиться с единомышленниками. Это мощный инструмент для интеллектуального, личностного и социального развития», — сказала Светлана Тренихина.

Узнать места проведения олимпиад и проходные баллы можно на сайтах школ. Полный график состязаний, а также разборы заданий и критерии оценивания размещены на сайте Фонда «Золотое сечение».

Прошлый учебный год принес региону весомые результаты на ВсОШ: 151 школьник из Свердловской области получил приглашение на заключительный этап по 24 предметам. Среди них 9 участников стали победителями, 54 — призерами. Особым достижением стало включение двух свердловских школьников — Дмитрия Стрельникова и Александра Чуманова — в сборную России по олимпиадной физике. Ребята завоевали высшие награды на II Международной олимпиаде по физике имени Ахмада аль‑Фергани, и их успех отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Успехи на заключительном этапе ВсОШ открывают перед победителями и призерами серьезные перспективы: они могут поступить без вступительных испытаний на профильные направления многих вузов страны. Кроме того, участники вправе претендовать на премию губернатора Свердловской области, а также на стипендии, учрежденные благотворительным фондом СКБ Контур.

Ранее «Областная газета» писала о том, что призерами Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 74 школьника Свердловской области.