В Свердловской области суд вынес приговор матери, разрешавшей 11‑летнему сыну ездить на мощном электросамокате

В Свердловской области вынесен первый в 2026 году приговор за передачу электросамоката несовершеннолетнему, ставшую причиной ДТП с наездом на пешехода. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Мировой судья Талицкого судебного района признал 44‑летнюю жительницу поселка Пионерского виновной и назначил ей штраф — свыше 77,7 тыс. рублей (размер трехмесячной зарплаты). Кроме того, электросамокат мощностью 750 Вт конфискован в пользу государства.

Инцидент случился 1 сентября 2026 года: 11‑летний сын женщины, которому она систематически разрешала пользоваться самокатом, наехал на пенсионерку на улице Школьной. Подросток, не имевший навыков управления и знаний ПДД, передвигался по дороге общего пользования — самокат способен развивать скорость до 45 км/ч.

Пенсионерка 1948 года рождения, председатель совета ветеранов и волонтер, получила сочетанную травму головы и конечностей — эксперт квалифицировал повреждения как легкий вред здоровью. После наезда мальчик не оказал пострадавшей помощи и покинул место происшествия. Помощь женщине оказала случайная прохожая: девушка помогла подняться и доставила пострадавшую в больницу.

Как установили в суде, мать достоверно знала, что ребенок не имеет права управлять транспортным средством и не владеет необходимыми навыками. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к совершению противоправных действий, заведомо опасных для его жизни). Женщина признала вину в полном объеме.

Материалы дела были собраны Госавтоинспекцией, проверены следственными органами и поддержаны прокуратурой. В Госавтоинспекции напоминают: передача детям транспорта с высокими техническими характеристиками создает реальную угрозу для всех участников движения и влечет юридическую ответственность.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге планируют ввести новые ограничения для самокатчиков.