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Шквалистый ветер повредил крышу многопрофильного техникума в Сухом Логу

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Областная газета

Пострадавших нет

Упавшая крыша
Конструкция упала во двор техникума. Фото: предоставлено редакцией газеты «Знамя Победы» (Сухой Лог)

В Сухом Логу из-за шквалистого ветра была повреждена кровля многопрофильного техникума. У здания сорвало часть крыши. Как сообщили «ОГ» коллеги из газеты «Знамя Победы», конструкция упала во двор. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас на месте работают специалисты. Они убирают упавшие части крыши и принимают необходимые меры безопасности.

Специалисты
Специалисты убирают части упавшей крыши. Фото: предоставлено редакцией газеты «Знамя Победы» (Сухой Лог)

«Учеба не прерывается – занятия идут по расписанию. После занятий студентов отпустят домой. Затем займемся последствиями: посчитаем ущерб и определим дальнейшие действия», – отметил глава городского округа Сухой Лог Рафаил Мингалимов.

Причиной инцидента стали погодные условия. В Территориальном центре мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации предупреждали, что 6 ноября в отдельных районах ожидается сильный ветер с порывами до 27 м/с.

Ранее «Областная газета» писала о том, что прокуратура проводит проверку по факту повреждения кровли школы в Пышминском районе.

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