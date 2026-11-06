Свердловские МФЦ победили в трех номинациях федерального конкурса

МФЦ Свердловской области завоевали сразу три награды на всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России». Центральная конкурсная комиссия Минэкономразвития РФ подвела итоги состязания, в котором участвовала 201 заявка из 75 регионов страны. Об этом «ОГ» сообщили в областном департаменте информационной политики.

Регион стал лауреатом в номинации «Лучшая региональная сеть МФЦ» в категории крупных сетей — в этой категории награды оспаривали 26 участников. Еще одной победой отмечен проект «Единый контур безопасности: комплексная помощь при мошенничестве»: он победил в номинации «Лучший проект МФЦ» в категории проектов по работе с внешними клиентами (в ней также рассматривали 26 заявок).

Третью награду Свердловская область получила в персональной номинации: лучшим универсальным специалистом МФЦ признана Анна Сайфутдинова, специалист по приему документов отделения МФЦ в Синарском районе Каменска‑Уральского.

Директор МФЦ Свердловской области Анастасия Зайруллина подчеркнула, что признание в трех номинациях — это оценка работы всей системы МФЦ региона.

«Особенно радует, что среди лауреатов уже четвертый год подряд есть наш специалист: за стандартами и технологиями всегда стоят люди», — сказала Анастасия Зайруллина.

Конкурс Минэкономразвития России ежегодно выявляет лучшие практики в сфере предоставления госуслуг: участники представляют результаты работы региональных сетей, проекты по совершенствованию услуг и профессиональные достижения сотрудников. Свердловская область регулярно демонстрирует высокие результаты: начиная с 2021 года регион ежегодно становился лауреатом конкурса как минимум в одной номинации.

Достижения МФЦ соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных», направленного на развитие цифровых сервисов и повышение удобства получения государственных и муниципальных услуг.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловский проект «Школа МФЦ» вошел в число лучших кадровых практик России.