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В Екатеринбурге вводят новые зоны запрета для электросамокатов

Дороги и транспортНовости
Областная газета

Список участков, где запрещено движение СИМ, уже утвержден

зоны запрета для электросамокатов Екатеринбург
Новые запреты для СИМ затронут участки вблизи школ и общественных пространств. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

Екатеринбург расширяет зоны, свободные от средств индивидуальной мобильности: в 2027 году в городе установят дополнительные знаки 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Новые ограничения затронут девять участков улиц. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службы городской администрации.

Отмечается, что таким образом власти намерены снизить риски для пешеходов и повысить безопасность дорожного движения, особенно вблизи социальных объектов и популярных общественных пространств.

Под запрет попадут все виды СИМ — в том числе личные и арендные электросамокаты, сигвеи, моноколеса, гироскутеры и электровелосипеды. Следить за соблюдением правил и привлекать нарушителей к административной ответственности будут сотрудники Госавтоинспекции.

Конкретные участки, где ограничат проезд СИМ:

  • нечетная сторона улицы Чкалова (от Обувщиков до Ясной);
  • четная сторона улицы Карла Либкнехта (от проспекта Ленина до Малышева);
  • обе стороны улицы Декабристов (от Розы Люксембург до Чапаева);
  • четная сторона улицы Куйбышева (от Луначарского до Белинского);
  • четная сторона улицы Мичурина (от Декабристов до Народной Воли, со стороны гимназии №40);
  • нечетная сторона улицы Белинского (от Декабристов до Куйбышева, со стороны парка имени Павлика Морозова);
  • обе стороны улицы 8 Марта (от Малышева до Радищева);
  • нечетная сторона улицы Патриса Лумумбы (от Братской до Ферганской, со стороны МАОУ СОШ №87);
  • нечетная сторона улицы Косарева (от Бородина до Инженерной, со стороны МАОУ СОШ №105).

Напомним, сейчас действие знака 3.35 уже распространяется на квартал в центре города, ограниченный улицами Вайнера, Антона Валека, переулком Химиков, а также улицами Горького, Пушкина и Малышева.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Свердловской области суд вынес приговор матери, разрешавшей 11‑летнему сыну ездить на мощном электросамокате.

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