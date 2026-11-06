«Снег будет, но небольшой»: главный синоптик рассказала, какая погода ждет свердловчан в выходные

В Свердловскую область нагрянул циклон. Он принес собой по-настоящему зимнюю погоду. Во многих муниципалитетах прошел сильный снег, бушевал шквалистый ветер. Но в выходные погода станет спокойнее. Об этом «ОГ» рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Основные осадки у нас пройдут сегодня, особенно они будут заметны поздним вечером и ночью на севере. Ветер может подниматься до 15 метров в секунду. Но с завтрашнего дня погода начнет успокаиваться. Снег будет идти в некоторых районах, но небольшой», – ответила Галина Шепоренко.

По словам главного синоптика, днем 7 и 8 ноября в регионе будет сохраняться плюсовая температура, но в ночные часы начнет ощутимо понижаться.

В субботу, 7 ноября, ожидаются осадки на севере области. В отдельных районах – отложение мокрого снега, гололедица. Температура ночью опустится до -5 градусов, при прояснении до -8. Днем ожидается от -1 до +4 градусов. В Екатеринбурге ночью -1 градус, днем +3 градуса.

В воскресенье, 8 ноября, ожидается переменная облачность, местами снег, на дорогах гололедица. Столбик термометра ночью опустится до -6 градусов, на севере до -8. Днем ожидается от -2 до +3 градусов. В Екатеринбурге ночью -2 градуса, днем +1 градус.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Свердловской области до конца недели установится снежный покров.