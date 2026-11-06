Выбили страйк на «Большой перемене»: все свердловчане, принимавшие участие в финале конкурса, стали победителями и призерами

Свердловская область – одна из лидеров по числу лауреатов и призеров всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Призовые места заняли 74 старшеклассника, восемь из них получили по миллиону рублей. Кроме того, 3 школы Свердловской области получили по 2 млн рублей на реализацию своих проектов по развитию образовательной среды, где дети и подростки могут развивать свои таланты. О пути к победе, впечатлениях и планах победители и их наставники рассказали «ОГ».

Финал конкурса объединил полторы тысячи школьников из более чем 70 регионов России. Участники решали практические задачи от крупных компаний, знакомились с профессиональными направлениями и представляли собственные проекты.

«Не раз говорил, что уральская молодежь – инициативная, активная и талантливая. И очередное тому подтверждение – результаты Всероссийского конкурса «Большая перемена», – поздравил победителей губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Восемь старшеклассников стали лауреатами первой степени и получили по 1 млн рублей. Среди них – Никита Стриевский и Елизавета Абрамова из Екатеринбурга и Асиль Гамидова из Нижнего Тагила.

«В конкурсе я участвую третий год подряд и все три года была в финале. «Большая перемена» дает не только материальные возможности, но и заставляет развивать личные компетенции, а еще это способ рассказать о своих идеях всей стране. На дистанционном этапе я совместно с командой из своей школы разработала проект «Попутчики: открытки, которые согревают в пути». Его цель – объединить детей и родителей через совместный досуг, а именно – через создание открыток с помощью бумажных материалов, нейросетей, семейных фотографий», – рассказала «ОГ» Асиль Гамидова.

В командном треке в конкурсе одержали победу ученицы школы №18 Сысертского МО (поселок Октябрьский) Диана Галиева, Валерия Назарова и Мария Пушкарёва. Вместе с ними в команде были Софья Гайсина из Екатеринбурга и Елизавета Кадцина из школы №8 (село Кашино).

Софья Гайсина сейчас учится в Екатеринбурге, но на конкурс заявилась вместе с подругами из школы №18 в поселке Октябрьском, где жила раньше.

«Мы взяли кейс от минтранса Свердловской области: разработать единую транспортную систему региона. Мы разработали проект, добавили побольше востребованных маршрутов и маршруты на дальние расстояния в населенные пункты, где очень редко ходит транспорт или его в принципе нет. Переполненные автобусы или их отсутствие – это насущная проблема для всех нас. Я раньше жила в поселке, девочки и сейчас там живут. И у нас очень плохо ходит транспорт. Мы подумали: почему бы не поразмышлять на эту тему», – объяснила «ОГ» Софья.

Денежный приз она планирует потратить на образование и на «сиюминутные хотелки»: нужно же порадовать себя за победу. Девятиклассница мечтает поступить в Финансовый университет при Правительстве РФ на финансового аналитика.

Директор школы №18 Валентина Шакирова и наставник команды Вера Ваганова гордятся своими подопечными и уже строят планы на следующий год.

«Планы [на участие в конкурсе] есть, ждем положения на следующий год, потому что конкурс постоянно меняется, к нему невозможно быть готовым на сто процентов. В ходе самого конкурса мы всегда развиваемся сами, узнаем что-то новое, получаем новый опыт», – рассказала «ОГ» Валентина Шакирова.

Для школы это уже третья победа в конкурсе «Большая перемена». И, как уверена директор, не последняя.

Кроме того, три школы Свердловской области получили по 2 млн рублей на реализацию своих проектов по развитию образовательной среды, где дети и подростки могут развивать свои таланты: школа №2 Красноуфимска (она победила в конкурсе в пятый раз), школа №4 Новой Ляли и школа №1 Екатеринбурга.

Проект «ТЕХНО-класс» ­команды школы №4 из Новой Ляли вошел в топ-25 проектов образовательных организаций конкурса. Полученная премия позволит приобрести оборудование и создать пространство, где школьники с 5-го по 11-й класс смогут заниматься программированием и 3D-моделированием.

Ранее «Областная газета» писала о том, что школьники Свердловской области вступили в борьбу на муниципальном этапе ВсОШ.

Максим Начинов, Елена Волкова