В Екатеринбурге открылась первая в России выставка о работе военкоров

5 ноября в Екатеринбурге состоялось открытие первой в России мультимедийной экспозиции, посвященной истории военной журналистики «Военкоры. Увидеть. Рассказать. Сохранить». Выставка расположилась в историческом парке «Россия – Моя история. Свердловская область», где на площади 800 квадратных метров оборудовано 13 тематических залов.

Открытие выставки началось с концерта. Уральский губернаторский оркестр исполнил Государственный гимн Российской Федерации, после чего со сцены прозвучали стихи Константина Симонова и напутственные слова от почетных гостей, среди которых известные политические деятели, историки, преподаватели журфака и сами военные журналисты.

«У меня много друзей и товарищей среди журналистов: Семён Пегов, Александр Коц, Андрей Руденко, Евгений Поддубный, Владимир Соловьев. Вместе мы делили одну банку тушёнки и были рядом в тяжёлых боях. Их работа совсем не про красивые кадры издалека, а про репортажи под обстрелами», – отметил полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артём Жога.

Расположилась выставка на втором этаже парка, а ее экспозиция начинается задолго до входа в павильон. Уже на лестнице гостей встречают портреты и краткие биографии выдающихся военкоров разных лет. В самом павильоне 13 тематических залов, по которым посетитель выставки проходит в хронологическом порядке, начиная свой путь с погружения в историю появления военной журналистики при Петре I и заканчивая героями нашего времени. Экспозиция масштабная. Даже для беглого ознакомления понадобится около 20 минут.

В основе выставки – подлинные архивные документы, фотографии, фронтовые газеты, личные вещи и рабочие инструменты военкоров. Как рассказали создатели проекта, работу над ней вела огромная команда, изучившая множество источников из разных уголков нашей страны.

«Над этим проектом работала огромная команда. Были просмотрены архивы, отсмотрены километры пленки кинохроники. Мы, историки, изучили, даже не знаю сколько томов текстов, монографий и историй об этих замечательных людях, и каждая история уникальная, классная. Огромное спасибо всему музейному сообществу России! У нас сегодня здесь присутствуют гости из Севастополя, которые предоставили просто уникальные оцифрованные материалы – все, что писали военкоры об обороне Севастополя. Все, к кому мы обращались, помогли нам в создании выставки, а это, наверное, половина субъектов нашей страны. Это все оцифровано и можно у нас здесь увидеть», – рассказала руководитель проекта, директор парка «Россия – Моя история. Свердловская область» Наталья Прошина.

Помимо простого ознакомления с уникальными историческими экспонатами, выставка позволяет гостям самим пробовать себя в роли военкора. Благодаря интерактивным зонам, здесь можно и написать телеграмму, используя азбуку Морзе, и даже зайти в воссозданную копию окопа времен Первой мировой войны.

Отдельное внимание на выставке уделено уральским военным корреспондентам. В годы Великой Отечественной войны именно в Свердловске располагался единственный на тот момент факультет журналистики в стране. Биографиям наших самоотверженных земляков здесь посвящен отдельный стенд. Со Средним Уралом связаны 213 военных журналистов, 49 из которых родились в Свердловской области.

В Екатеринбурге проект пробудет ровно год, после чего, его планируют представить в 27 регионах нашей страны.

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