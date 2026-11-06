Благотворительный концерт «Богданович – фронту» прошел в четвертый раз

Четвертый благотворительный концерт «Богданович – фронту» прошел в День народного единства в местной Детской школе искусств. Во время мероприятия для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, было собрано почти 330 тысяч рублей.

В зале Детской школы искусств собрались люди, для кого помощь фронту – ежедневная работа: представители власти, волонтеры, родные военнослужащих, неравнодушные жители Богдановича.

«Помощь бойцам для богдановичцев – дело семейное. Ведь у многих на передовой – родные, близкие, друзья. И потому в свободное время люди плетут маскировочные сети, шьют одежду, заливают окопные свечи, готовят тушенку и суповые наборы – делают всё, чтобы воины ни в чем не нуждались», – ­сообщили «ОГ» в администрации Богдановича.

В ходе мероприятия прошла церемония награждения. Указом Президента РФ орденом Мужества (посмертно) награждены ефрейтор Артём Брюханов и военнослужащий Алексей Клепиков. Награды передали родным героев. Минутой молчания участники концерта почтили память тех, кто отдал жизнь, защищая Родину.

Не остались без внимания и те, кто сегодня помогает ковать победу в тылу. Государственные и ведомственные награды получили волонтеры и общественники, оказывающие серьезную помощь военнослужащим. Благодарности вице-губернатора Свердловской области удостоены настоятель Храма Иоанна Богослова Игорь Смолин и руководитель молодежного центра «Территория молодежи» Илья Михайлов. Еще 12 волонтеров получили благодарственные письма от главы Богдановича. В их числе Сергей Котельников, который на собственной «Газели» помогает доставлять гуманитарную помощь в зону проведения СВО.

Стоит отметить: за время проведения специальной военной операции Средний Урал направил на передовую более 20 тысяч тонн гуманитарного ­груза.

Ранее «Областная газета» писала, что уникальная выставка сувенирной обуви открывается в литературном музее Богдановича