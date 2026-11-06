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Фигурист Герман Ленков победил на турнире «Золото Урала» в Екатеринбурге

НовостиФигурное катание
Наталья Шадрина

Соревнованиями юношей завершилась юниорская часть турнира

Герман Ленков
Герман Ленков. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

В столице Среднего Урала завершился всероссийский турнир по фигурному катанию «Золото Урала» среди юниоров. Последними медали разыграли юноши. Победителем стал Герман Ленков (236,5), серебро завоевал Ильяс Халиуллин (236,38), бронза у Вячеслава Касьяненко (218,01). 

В произвольной программе лидером стал Ильяс Халиуллин (162,38), на втором месте был как раз Герман Ленков (155,10). Но запаса после короткой программы Герману хватило, что одержать победу в сумме.

Ильяс Халиуллин
Ильяс Халиуллин. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
Вячеслав Касьяненко
Вячеслав Касьяненко . Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Свердловскую область на турнире представлял Дмитрий Железняк. Он тренируется в спортивной школе «Юность», ему 16 лет. В произвольной программе фигуристу предстояло отстоять высокую седьмую позицию, ведь в короткой программе он показал чистый прокат. В произвольной программе у Дмитрия все сложилось не так удачно. Были падения, были недокруты, на все элементы будто бы просто не хватило сил. Но фигурист боролся до самого последнего такта музыки. За произвольную программу спортсмен получил 115,09 балла. В сумме — 185,53 балла.

Дмитрий Железняк
Дмитрий Железняк в произвольной программе. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
Турнирная таблица
Турнирная таблица
турнирная таблица
Турнирная таблица
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