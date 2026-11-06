Фигурист Герман Ленков победил на турнире «Золото Урала» в Екатеринбурге

В столице Среднего Урала завершился всероссийский турнир по фигурному катанию «Золото Урала» среди юниоров. Последними медали разыграли юноши. Победителем стал Герман Ленков (236,5), серебро завоевал Ильяс Халиуллин (236,38), бронза у Вячеслава Касьяненко (218,01).

В произвольной программе лидером стал Ильяс Халиуллин (162,38), на втором месте был как раз Герман Ленков (155,10). Но запаса после короткой программы Герману хватило, что одержать победу в сумме.

Свердловскую область на турнире представлял Дмитрий Железняк. Он тренируется в спортивной школе «Юность», ему 16 лет. В произвольной программе фигуристу предстояло отстоять высокую седьмую позицию, ведь в короткой программе он показал чистый прокат. В произвольной программе у Дмитрия все сложилось не так удачно. Были падения, были недокруты, на все элементы будто бы просто не хватило сил. Но фигурист боролся до самого последнего такта музыки. За произвольную программу спортсмен получил 115,09 балла. В сумме — 185,53 балла.