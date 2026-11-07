Макар Игнатов занимает первое место в короткой программе на Гран-при в Екатеринбурге

С 7 по 8 ноября в Екатеринбурге на «УГМК Арене» проходит турнир «Золото Урала» – IV этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортсмены выступают в трех видах – женском и мужском одиночном катании и в соревновании спортивных пар. Первыми на уральский лед вышли мужчины. Лидерство после короткой программы захватил Макар Игнатов (95,41), на второй позиции идет Марк Кондратюк (94,92), третий Александр Мельников (94,82).

Лидером в первый день турнира стал Макар Игнатов. Он исполнил четверной риттбергер, каскад из четверного и тройной тулупов. Так совпало, что параллельно его супруга Александра Игнатова каталась на международном Гран-при в Китае, заняв там второе место. Макар рассказал после проката, что за жену волновался больше, чем за себя. Успевал смотреть ее прокат, завязывая шнурки на ботинках. Но и свой прокат Макар без внимания не оставил, за короткую программу он получил 95,41 балла.

На второй позиции оказался Марк Кондратюк. Он исполнил блестяще четверной лутц. Небольшие помарки были на тройном акселе и каскаде четверной сальхов-тройной тулуп. Но все же прокат удался, о чем говорят высокие оценки. 94,92 балла. Для Марка это был первый крупный соревновательный старт в сезоне, после Екатеринбурга он выступит на этапе в Омске.

Третье место занял ученик Светланы Соколовской Александр Мельников, показавший стабильное и яркое катание. В его программе были каскад из четверного и тройного тулупа и четверной сальхов. Судьи поставили ему 94,82.

Результаты после короткой программы у мужчин очень плотные, поэтому судьба медалей решится в произвольной программе.

Произвольная программа у мужчин стартует завтра, 8 ноября, в 12:00 по московскому времени.

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