Ушла из жизни народная артистка РСФСР Лидия Федосеева‑Шукшина

Умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева‑Шукшина. О смерти актрисы сообщила ее дочь Мария Шукшина в своих соцсетях.

«Умерла моя мама, Лидия. Прошу молитв Ваших, милые, добрые люди!» — написала Мария Шукшина.

Широкую известность Лидии Федосеевой‑Шукшиной принесли роли в фильмах Василия Шукшина «Печки‑лавочки» и «Калина красная», где она воплотила образы искренних и сильных русских женщин. Актриса начала сниматься еще в 1955 году (дебют — в ленте «Два капитана»), а в 1964‑м окончила ВГИК. В том же году она вышла замуж за Василия Шукшина; после его смерти в 1974 году актриса взяла двойную фамилию.

В фильмографии Лидии Федосеевой‑Шукшиной — более ста картин. Она не только активно снималась, но и участвовала в сохранении творческого наследия Василия Шукшина.

В последние годы актриса тяжело болела. Ранее сообщалось, что 14 октября ее госпитализировали из‑за проблем с сердцем.