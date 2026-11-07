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«Публика меня только подстегивает»: Марк Кондратюк об аншлаге на турнире «Золото Урала» в Екатеринбурге

НовостиФигурное катание
Наталья Шадрина

После короткой программы фигурист занимает второе место

Марк Кондратюк
Марк Кондратюк на Гран-при в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

С 7 по 8 ноября в Екатеринбурге на «УГМК Арене» проходит турнир «Золото Урала» – IV этап Гран-при России по фигурному катанию. Первыми на уральский лед вышли мужчины. На втором месте после короткой программы идет Марк Кондратюк. «ОГ» пообщалась со спортсменом о его четвертом визите в Екатеринбург, местной публике и следующем старте.

— Марк, вы же в Екатеринбурге уже не первый раз?

— Я навел справки в своем телефоне, оказалось, что уже в четвертый раз. До этого я приезжал с ледовыми шоу – Ильи Авербуха и «Кармен». Соревнования же впервые, и пока мне всё очень нравится. И арена, и зрители, которые очень тепло нас встречают.

— Перед прокатом короткой программы показалось, что публика так активно вас поддерживала, что даже чуть отвлекала. Это так?

— Нет, это не так. Мне кажется, это, наоборот, меня подстегивает. Я вообще считаю, если тебе публика мешает, то ты пришел не в тот спорт. Для меня это просто отговорка.

— Как оцениваете свой прокат? Ведь он для вас вообще первый соревновательный в сезоне.

— Да, получается, что последний раз я выступал на соревнованиях только в марте, на Кубке Первого канала, победном, кстати. Наверное, для первого старта сезона, прокат нормальный, хотя, безусловно, есть над чем работать. Это очевидно, это видно по второму и третьему прыжковому элементу, были определенные нюансы. А еще я могу больше давать энергетики. Мне кажется, что и на контрольных покатах, и здесь я катался в эмоциональном плане, чуть хуже. Думаю, влияет волнение. И сил еще чуть не хватает. Будем нарабатывать.

— Следом за екатеринбургским у вас будет этап в Омске. Комфортно ли в таком плотном графике?

— Я сам бы хотел узнать, как этот график скажется на мне, потому что последний раз я выступал с таким небольшим перерывом только на Олимпийских играх 2022 года. После этого у меня никогда не было соревнований подряд две недели, но это тоже отчасти проверка своих возможностей.

Произвольная программа у мужчин стартует завтра, 8 ноября, в 12:00 по московскому времени.

Ранее «Областная газета» писала о том, как отличать прыжки в фигурном катании.

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