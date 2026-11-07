Камилла Нелюбова занимает первое место в короткой программе на Гран-при в Екатеринбурге

С 7 по 8 ноября в Екатеринбурге на «УГМК Арене» проходит турнир «Золото Урала» – IV этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортсмены выступают в трех видах – женском и мужском одиночном катании и в соревновании спортивных пар. Вторыми на уральский лед вышли женщины. Лидерство после короткой программы захватила Камилла Нелюбова (78,67), на второй позиции идет Аделия Петросян (72,32), третья – Злата Буря (71,14). Свердловчанка Елизавета Лабутина занимает 11 место (63,14).

Камилла Нелюбова стала первой после короткой программы, ей удалось чисто исполнить тройной аксель, все остальные элементы тоже были на уровне.

Аделия Петросян не исполняла элементы ультра-си, со своим контентом она справилась практически безошибочно. В разговоре с журналистами Аделия рассказала, что уже перед вылетом в Екатеринбург была вынуждена поменять билеты и лететь в Казахстан для собеседования на получение визы, чтобы у нее была возможность выступить на Гран-при в США. Этап Гран-при России в Екатеринбурге был под вопросом, но все же спортсменка успела прилететь на Урал.

На третьей позиции довольно неожиданно расположилась спортсменка Злата Буря, тренирующаяся в Москве у Елены Буяновой. У нее в арсенале тоже не было элементов ультра-си, но стабильного исполнения своего контента позволило ей войти в тройку лидеров.

Произвольная программа у женщин стартует завтра, 8 ноября, в 14:10 по московскому времени.

Ранее «Областная газета» писала о том, как отличать прыжки в фигурном катании.