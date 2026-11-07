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В Екатеринбурге официально открылся этап Гран-при России по фигурному катанию «Золото России». Фото

НовостиФигурное катание
Наталья Шадрина

Соревнования среди взрослых спортсменов проходят 7 и 8 ноября

Золото Урала
Открытие турнира "Золото Урала"

В столице Урала на «УГМК Арене» состоялось официальное открытие турнира «Золото Урала» – IV этап Гран-при России по фигурному катанию. Участников и гостей турнира поприветствовал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Глава региона выразил надежду, что в следующем году чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Екатеринбурге. 

Перед официальной частью открытия состоялось яркое представление турнира. На льду «УГМК Арены» выступил известный фигурист, уроженец региона Максим Ковтун и юниорка – фигуристка из Екатеринбурга Варвара Авдеева, которая соревновалась на этом турнире.

Денис Паслер
Денис Паслер на открытии турнира по фигурному катанию «Золото Урала». Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
Открытие турнира "Золото Урала"
Открытие турнира «Золото Урала». Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
Золото Урала
На открытии турнира «Золото Урала». Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
Золото Урала
На открытии турнира «Золото Урала». Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Ранее «Областная газета» писала о том, как отличать прыжки в фигурном катании.

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