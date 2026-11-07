В Екатеринбурге официально открылся этап Гран-при России по фигурному катанию «Золото России». Фото

В столице Урала на «УГМК Арене» состоялось официальное открытие турнира «Золото Урала» – IV этап Гран-при России по фигурному катанию. Участников и гостей турнира поприветствовал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Глава региона выразил надежду, что в следующем году чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Екатеринбурге.

Перед официальной частью открытия состоялось яркое представление турнира. На льду «УГМК Арены» выступил известный фигурист, уроженец региона Максим Ковтун и юниорка – фигуристка из Екатеринбурга Варвара Авдеева, которая соревновалась на этом турнире.

Ранее «Областная газета» писала о том, как отличать прыжки в фигурном катании.