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Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков лидируют в короткой программе на Гран-при в Екатеринбурге

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Наталья Шадрина

Турнир «Золото Урала» проходит на «УГМК Арене»

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков
Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

С 7 по 8 ноября в Екатеринбурге на «УГМК Арене» проходит турнир «Золото Урала» – IV этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортсмены выступают в трех видах – женском и мужском одиночном катании и в соревновании спортивных пар. В финале первого дня на уральский лед вышли пары. Лидерство после короткой программы захватили Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (79,94), на второй позиции идут София Диана Касинс и Александр Брегей (69,16), третьи Алёна Кривоносова и Андрей Анисимов (65,95).

Первыми после короткой программы предсказуемо стала пара Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (79,94), они улучшили свой лучший результат в сезоне. Для Матвея Янченкова это тоже домашний этап. Фигурист тренируется в Пермском крае, но родился и начал карьеру на Среднем Урале.

пары
Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
София Диана Касинс и Александр Брегей. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
София Диана Касинс и Александр Брегей. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
Алёна Кривоносова и Андрей Анисимов.
Алёна Кривоносова и Андрей Анисимов. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

 Произвольная программа у пар стартует завтра, 8 ноября, в 16:20 по московскому времени.

Ранее «Областная газета» писала о том, как отличать прыжки в фигурном катании.

 

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