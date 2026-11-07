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«Чемпионат России в Екатеринбурге? Это было бы великолепно»: Матвей Янченков о проведении главного старта страны на «УГМК Арене»

НовостиФигурное катание
Наталья Шадрина

О возможности проведения чемпионата России на Среднем Урале заявили на открытии турнира «Золото Урала»

Матвей Янченков
Матвей Янченков. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

С 7 по 8 ноября на «УГМК Арене» проходит турнир «Золото Урала» – IV этап Гран-при России по фигурному катанию. На официальном открытии соревнований губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил о готовности региона принять чемпионат страны в 2027 году. Уроженец Среднего Урала Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмаревой, сказал, что это было бы великолепно.

«УГМК Арена» — большая, комфортная. Здесь прекрасная тренировочная зона, большие раздевалки, удобные трибуны. Я в восторге от этого объекта. Если бы чемпионат России прошел в Екатеринбурге? Это было бы великолепно. Это мой родной город, и я был бы счастлив выступить на домашнем чемпионате страны», — сказал Матвей Янченков, отвечая на вопрос «ОГ».

«Да, только нам придется забронировать два сектора для родственников и друзей», — смеется партнерша Екатерина Чикмарева.

Надеемся, этой инициативе суждено будет сбыться.

Отметим, что пара Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков лидируют в короткой программе на Гран-при России в Екатеринбурге.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
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