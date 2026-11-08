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«Лед тронулся!»: в создании композиции авторских кукол «12 стульев» участвовали 11 художников России

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Ирина Клепикова

Масштабная «кукольная» композиция – проект сохранения лучших традиций декоративно-прикладного искусства

куклы
Многоликий мир романа Ильфа и Петрова. Но согласитесь – в образе «великого комбинатора» узнается любимый Андрей Миронов. Фото предоставлено Отделом PR Литературного квартала

В Литературном квартале Екатеринбурга представлен проект-композиция авторских кукол «12 стульев». Он посвящен знаменитому роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова, а также любимому зрителями одноименному фильму Марка Захарова.

«12 стульев» – проект регионального, уральского отделения секции авторской куклы Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, который создан и существует для сохранения и развития лучших традиций декоративно-прикладного искусства России. Проект «12 стульев» уже произвел фурор на выставке «Искусство куклы» в Москве и теперь прибыл на родину.

«12 стульев» – это большая единая композиция, целая вселенная Ильфа и Петрова. «В нашем проекте мы поставили себе задачу – не просто показать героев, а воссоздать неповторимую атмосферу литературного первоисточника. Целью стало перенести зрителя в город N, где «грязь на улицах сияет как антрацит», на пыльные улицы Старгорода, в нэпманский угар Москвы и к тихим водам Волги у Васюков», – делятся авторы. 11 художников из разных российских городов приняли участие в создании масштабной композиции – с улицами, домами, персонажами из романа.

Проект можно увидеть в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» до 1 декабря 2026 года.

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