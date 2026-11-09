Имена погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников МВД и МЧС увековечили на Аллее славы в Каменске-Уральском

На Аллее славы Каменска-Уральского увековечили имена погибших сотрудников органов внутренних дел. Событие состоялось именно 8 ноября – в День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. Отдать дань памяти собрались глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов, представители полиции, МЧС, Росгвардии, а также родственники и бывшие коллеги.

На металле высечены порядка 15 имен сотрудников органов внутренних дел и специальных служб, чьи жизни оборвались при исполнении служебных обязанностей. С инициативой увековечить подвиг коллег выступил начальник Межмуниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский» подполковник полиции Иван Каркавин. Выступая перед собравшимися, он подчеркнул, что служба в органах внутренних дел – это не просто работа, это призвание и готовность в любую минуту встать на защиту граждан.

Торжественное открытие прошло при большом количестве участников, среди которых и родственники погибших сотрудников. Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов, выразил им искреннюю благодарность от лица жителей города.

«Для каждого жителя человек в форме сотрудника полиции, Росгвардии, МЧС олицетворяет силу закона, государственную власть и надежную защиту. Когда в дом стучится беда, люди первым делом набирают номер дежурной части, потому что твердо знают: помощь обязательно придет. Это доверие завоевано годами круглосуточных дежурств, риском для жизни и верностью присяге. Сотрудники силовых ведомств и в мирные дни находятся на переднем крае борьбы с опасностью, оберегая наш покой и безопасность на улицах города.

Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью наших героев-земляков, до конца исполнивших свой служебный долг. Отныне они по праву встали в один вечный строй с защитниками Отечества на Аллее славы Каменска-Уральского», – заявил Алексей Герасимов.

В торжественном мероприятии приняли и сотрудники МЧС. Среди высеченных на памятной плите – имена бывших коллег Михаила Бичурина и Станислава Попова.

Михаил Бичурин погиб в 1979 году во время тушения пожара.

А Станислав Попов в 1995 году, будучи водителем оперативного автомобиля службы пожаротушения, торопился на место ЧП и попал в ДТП, в результате которого был смертельно травмирован.

В память о погибших коллегах в 63-м пожарно-спасательном отряде проводятся соревнования и памятные дни, сотрудники частей убираются на их могилах и оставляют цветы у мемориалов, которые расположены в 29-й и 63-й пожарных частях. Теперь в Каменске-Уральском появилось еще одно место памяти в честь погибших сотрудников МВД и МЧС.

Ранее «Областная газета» писала, что новый легкоатлетический манеж Каменска-Уральского обрел имя и дату открытия.