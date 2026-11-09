IT-сектор Среднего Урала набирает обороты: за год число компаний в этой сфере выросло более чем на тысячу

В Свердловской области число малых и средних компаний в сфере информационных технологий выросло на 1,1 тыс. за 2026 год. По данным Минэкономразвития России, регион вошел в число субъектов страны с наибольшим приростом таких компаний в абсолютном выражении. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 7007 малых и средних IT-компаний, согласно данным министерства экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области. Развивать бизнес IT-предпринимателям помогают налоговые льготы, льготное кредитование, имущественная, консультационная и образовательная поддержка.

Так, за 10 месяцев 2026 года поддержкой в регионе воспользовались 54 малых и средних предприятия в сфере IT. В России с начала года мерами поддержки воспользовались более 55 тыс. IT-компаний. Всего в России число малых и средних IT-предприятий достигло почти 256 тыс. По данным Единого реестра субъектов МСП, за год их количество увеличилось на 15%, а за пять лет — почти в полтора раза.

«Более 1,7 тысячи компаний привлекли 17,7 млрд рублей с учетом кредитов по Программе стимулирования кредитования, реализуемой с Центробанком. Финансирование осуществлялось с помощью инструментов национального проекта „Эффективная и конкурентная экономика“», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер отмечал, что малый и средний бизнес Среднего Урала вносит серьезный вклад в экономику региона и страны. Более миллиона свердловчан заняты в сфере МСП, а количество зарегистрированных компаний и организаций превышает 216 тысяч.

Отметим, для предприятий из реестра малых технологических компаний предусмотрены специальные программы льготного кредитования и грантового финансирования, упрощенные процедуры аккредитации и патентования.

Ранее «Областная газета» писала, что свердловские власти исключили массовые сокращения на предприятиях из-за ИИ.