Режиссер Владимир Хотиненко приступил к съемкам художественного фильма о выдающейся оперной певице Галине Вишневской. Картина «Зачарованный голос» задумана как музыкальное посвящение, и так случилось, что одним из факторов, объединяющих автора фильма и героиню, стал Урал.

Владимир Хотиненко начинал свою режиссерскую карьеру на Свердловской киностудии, а Галина Вишневская, уже пережив с Мстиславом Ростроповичем опалу, вынужденную эмиграцию, вернувшись в Россию, именно в уральской столице возглавила Всероссийскую вокальную ярмарку. Ярмарка проходила несколько лет и помогала начинающим певцам – в карьере, работе над голосом. «В голосе сказывается даже то, какие ты книги читаешь, – говорила в давнем интервью «Областной газете» Галина Вишневская. – А любая творческая судьба – это «лестница», в которой ты каждый день должен делать шаг вверх, а не вниз».

Первоначальное название фильма «Вот придет Слава» очень быстро было заменено на «Зачарованный голос» – и это, в самом деле, точнее: всю собственную творческую жизнь Галина Павловна работала над тем, чтобы ее голос на сцене был пленительным и пленяющим. Так и было. И не только на сцене. Галина Вишневская озвучила Татьяну в фильме-опере «Евгений Онегин», сама снялась в главных ролях в фильмах «Катерина Измайлова», «Звезда в ночи», «Провинциальный бенефис», «Александра» и других.

Но в картине Владимира Хотиненко акцент – на детстве и юности героини. Это история девочки, пережившей блокаду Ленинграда, утраты и тяжелую болезнь, и которая стала мировой оперной звездой. По задумке создателей фильма (а Владимир Хотиненко, лично знавший певицу, – инициатор идеи), будущая картина соединит в себе реальную биографию и музыкальную художественную фантазию.

В разные периоды жизни героиню сыграют две актрисы: Маша Столярова и Елена Леонова. «Когда я читала автобиографию Галины Павловны, первые сто страниц я рыдала. Даже не представляю, как можно передать актерской игрой то тяжелое детство», – поделилась актриса Евгения Леонова.

Первые эпизоды отсняты в старинных фортах, которые окружают воды Финского залива, а по другую его сторону – Кронштадт, город детства Галины Вишневской. По словам художника-постановщика Евгения Вихляева, в будущей картине очень важен «магический реализм – весь фильм будет пропитан аллюзией на воспоминания певицы о детстве».

«Галина Вишневская и ее муж Мстислав Ростропович – фигуры в нашей культуре ярчайшие. И они, к сожалению, в нынешнем культурном пространстве как-то немного растворились», – сказал в первый съемочный день народный артист России Владимир Хотиненко. Видимо, это и сподвигло известного режиссера на создание фильма-байопика.

Ранее «Областная газета» писала о том, что актер Андрей Рожков представит новогодний фильм «Ёлки 13» уральским зрителям.