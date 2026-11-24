В столице Среднего Урала вступили в силу новые Правила благоустройства, по которым запрещено парковать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) на остановках, у лестниц и пандусов. Решение приняли на заседании Екатеринбургской городской думы.

Стоянки для СИМ планируется организовывать вдоль тротуаров со стороны, удаленной от проезжей части, а также в буферных зонах между тротуарами и велодорожками. Перечень разрешенных для парковки самокатов мест будет опубликован позже.

Отдельно в Правилах благоустройства прописан порядок освобождения от неправильно размещенных устройств. После получения уведомления от администрации оператор будет обязан в течение двух часов убрать СИМ с территории общего пользования и сообщить о выполнении требования.

Чтобы установить ответственность за несоблюдение новых требований, потребуется внести поправки в областной закон об административных правонарушениях.

Подробнее – в материале «Законы невезения» на сайте «ОГ».

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге с самокатчика взыскали более 360 тыс. рублей за наезд на женщину.