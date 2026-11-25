В начале ноября Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) УрФУ переехал в кампус вуза в Новокольцовском. Специально для лицея построено новое здание, в котором созданы все условия для учебы, занятий наукой, спортом и творчеством самых одаренных детей Среднего Урала. По сравнению со старым зданием в Пионерском – небо и земля, рассказывает выпускник СУНЦ УрФУ, корреспондент «ОГ» Максим Начинов.

СУНЦ стабильно входит в число лучших школ страны по количеству победителей олимпиад и тех, кто поступает на бюджет в ведущие российские вузы. При этом прежнее здание лицея находилось на самом краю Пионерского поселка, между коллективными садами и промзоной. В округе только шиномонтажные мастерские и лавки с шаурмой. Но и тогда я знал людей, которые ездили на занятия с Уктуса: значит, было зачем. Первое – это качество подготовки, которое в лицее всегда было на порядок выше, чем в других школах региона. Второе – особая сунцевская атмосфера. СУНЦ – это та среда, где если ты немного странный, на это никто не обратит внимания, потому что все остальные еще более странные. Зато талантливые и увлеченные.

Эту атмосферу творческой, образовательной и научной свободы СУНЦ сохранил и на новом месте. Вместо привычных звонков по-прежнему музыка из «Звездных войн», «Гарри Поттера» и «Назад в будущее». Уроки стоят только парами, как в университете, а в свободное время можно заняться спортом, поработать в библиотеке или просто поваляться в креслах-мешках.

Первое, что видишь, заходя в СУНЦ, – огромный атриум с футуристическими лампами, свисающими с потолка и напоминающими то ли пчелиные соты, то ли лапы динозавра. Это самое сердце лицея, где проходят все официальные мероприятия, концерты, спектакли.

У входа в атриум большой экран, на котором отображается актуальное расписание каждого класса. У 11-го «Б», например, сейчас физкультура, сегодня ребята занимаются в тренажерном зале. Туда мы и направляемся.

Здесь более 20 тренажеров, которые закрывают весь спектр потребностей в физической нагрузке: от силовых до кардиотренировок. Велотренажеры, беговые дорожки и лыжно-гребной тренажер. Последний – редкость не только в школах, но и в фитнес-центрах. Преподаватель физкультуры Марина Витальевна Синдимирова сама показывает, как он работает: садится, берется за рукоятки и уверенно «гребет» по залу.

Еще одно интересное устройство – компрессорный тренажер, в котором вместо блочной системы грузов система компрессии воздуха.

«Это безопаснее. И спектр упражнений шире, это такой универсальный тренажер, который может заменить почти все остальные», – объясняет заведующий кафедрой физической культуры, мастер спорта Ольга Прохорова.

Заниматься здесь можно как на уроках физкультуры, так и в свободное время, но под наблюдением учителя.

До 2019 года тренажерный зал в старом здании был в плачевном состоянии: кондиционеров не было, в двух тесных комнатушках стояли суровые советские тренажеры, зимой постоянно было холодно. Приходить туда после уроков тоже можно было, но не хотелось.

Сейчас в зале занимаются около десяти лицеистов. В основном юноши, но есть и девушки. Играет рэгги. Музыку включают сами ребята, по очереди. В зале приятно и прохладно, в целом всё как в хорошем фитнес-центре.

Зал прикольный, намного больше тренажеров. Я еще не на всех попробовал, только вот начинаю осваиваться. Больше всего на велотренажере занимаюсь», – рассказывает лицеист Владислав Фёдоров.

СУНЦ, как и многие, он любит за атмосферу, которая мотивирует развиваться.

«Здесь собирается очень много талантливых людей. В моем классе куча олимпиадников. Я в свое время участвовал в турнире юных физиков. И здесь бурная жизнь: оглянуться не успеешь – уже сессия. Такая среда мотивирует самосовершенствоваться. Ты среди умных людей, и нужно соответствовать», – объясняет Влад.

Новое здание по оснащению и атмосфере напоминает ему «Сириус». Этот образовательный центр в Сочи часто принимает учеников СУНЦ УрФУ, многие туда ездят ежегодно. А теперь свой «Сириус» будет здесь, на Урале. Во время летних и зимних каникул СУНЦ планирует проводить проектные смены, на которые будут приглашать школьников со всей страны.

«Обязательно будет образовательная часть, пятиразовое питание, занятия спортом. Также прорабатывается идея летних школ для поступающих. Особенно это было бы хорошо для биологов, потому что летом можно не только поработать в лабораториях, но и собрать материал. Например, в той же Берёзовой роще», – рассказывает заместитель директора по научной работе СУНЦ УрФУ Павел Кондратков.

Но всё это пока в перспективе, сперва нужно дождаться, пока будет достроено общежитие СУНЦ. Сейчас лицеисты живут в университетском.

Продолжаем общаться с ребятами, которые занимаются на тренажерах. одиннадцатиклассница Анастасия Воробьева, методично поднимающая небольшую гантель, новым залом очень довольна: теперь можно тренировать разные группы мышц, к тому же есть вентиляция, музыка – всё для комфорта. Да и кампус в целом ей нравится.

«Пространства стало в несколько раз больше. Уроки проходят тише, потому что меньше кабинетов занято и меньше шума создают ученики», – делится лицеистка.

Пространство, действительно, огромное, особенно на контрасте с компактным зданием на Данилы Зверева. Преподаватели рассказывают, что после переезда каждый день проходят около 10 тыс. шагов.

Помимо тренажерного зала, есть еще залы для хореографии и для игровых видов спорта: волейбола, баскетбола, мини-футбола. Заходим вместе с ребятами. Одна группа играет в волейбол, вторая тренирует броски в баскетбольное кольцо. Всё спортивное оборудование новое, безопасное, на уровне лучших спортивных площадок региона.

«Понравилось, что в новом зале появилось место, в том числе для футбольных ворот. То есть, возможно, будут занятия футболом, который я очень люблю. Гораздо лучше освещение, больше пространства, в котором не бьешь друг друга мячами в процессе работы», – хвалит зал ученик 11-го класса Никита Синицын.

Помимо спорта, он увлекается и театром. Атриум в новом здании, по словам лицеиста, не очень подходит для театральных представлений в плане акустики, зато стало больше пространства на сцене и больше мест для зрителей. Поэтому он с нетерпением ждет новых премьер, в том числе со своим участием. В этом году в репертуаре театра СУНЦ – «Маленький принц», «Собор Парижской Богоматери», «Муми-тролль» и «Маленькие женщины».

«На Данилы Зверева осталось много воспоминаний, но я еще в десятом классе понял, что для того, чтобы совершенствоваться, иногда нужно отходить от чего-то, что было тебе дорого», – философски рассуждает Никита.

Звучит саундтрек из «Назад в будущее». Значит, пора на обед. Проходим в просторную столовую. Сразу за дверью – зона для мытья рук, проходя через которую, оказываемся у раздачи. Сегодня в меню запеченный картофель, макароны, капуста, минтай, куриная котлета под сыром, салат «Цезарь» и рассольник. Ну, и конечно, компот. Всё вкусно и сытно. Хотя, как это бывает в первое время после переезда, есть свои нюансы.

За комментариями обращаемся к шумно обедающей компании одиннадцатиклассников. Арсений Григорян из 11-го «Е» хвалит еду, но жалуется на очереди на раздаче.

«В том здании у нас не было очередей. Мы приходили, у нас на столах всё стояло. А сейчас всё нормально, но на обед иногда вот отсюда начинается очередь, – он показывает на точку в пяти метрах от раздачи. – Несколько раз мы опаздывали на урок из-за этого».

А его одноклассник Саша Ковалёв сетует на отсутствие салатов на столах.

«Раньше на каждом столе было по две миски с салатиком. Сейчас салата в целом нет. Еда плюс-минус такая же, но добавки теперь практически не дают. А раньше можно было есть сколько хочешь. Один наш одноклассник съел 12 порций, как он говорит, и нормально. Сейчас так уже не получится», – вздыхает лицеист.

Очереди, как утверждает руководство, – это временно. Когда пройдет суматоха и все освоятся, их не будет, потому что питание организовано в несколько потоков.

После обеда продолжаем осматривать бесконечный по ощущениям корпус. По замыслу здание должно напоминать космический корабль, но больше напоминает Хогвартс. Много переходов, лестниц, неожиданных комнат, в которых можно затеряться. По крайней мере, складывается такое ощущение. На самом деле затеряться нельзя: на лестницах и в коридорах установлены камеры, оборудованные ИИ. Набедокурить и сбежать не получится.

«Мне сразу присылают фотографии нарушителей, очень удобно», – показывает заместитель директора по воспитательной работе Евгений Кузнецов.

Сейчас в любой новой школе в коридоре есть шахматы. А в СУНЦе они были всегда и всегда пользовались спросом. Проходя по коридору третьего этажа, как раз видим двух девятиклассниц, доигрывающих партию. Все фигуры стоят как обычно, а ладьи – почему-то вверх ногами… В такие моменты понимаешь, почему на фирменных футболках лицея написано «Осторожно, СУНЦ!».

Любой переезд дается нелегко. С одной стороны, что-то стало лучше, а с другой – ко всему нужно привыкать. На кафедре математики, например, всем нравятся большие окна, но не нравится тусклый серый свет, который через них проходит. Даже предлагают сделать цветные занавески. А в целом впечатления после переезда положительные, рассказывает мужчина с бородой как у Пифагора, заведующий кафедрой математики Александр Бондарь.

«Пространство шикарное, очень просторно! Мы, конечно, немного скучаем по доске, которая у нас была, такая большая, во всю стену. Для нас, математиков, доска – самое главное. Решение задачи, доказательство теоремы – это ведь живой процесс, его на экране не откроешь и не покажешь. Ребята должны видеть, как этот процесс идет. То есть со времен Древней Греции, когда они на песке рисовали, мы недалеко ушли», – улыбается Александр Александрович.

А в новом здании в аудиториях все доски мультимедийные, и преподаватели еще изучают их возможности.

Непростой вопрос для преподавателей – транспорт. До Новокольцовского путь неблизкий, но все находят возможность добираться до работы.

«Родители организуют для некоторых детей трансфер и преподаватели ездят с ними как сопровождающие. Кто-то ездит на своей машине. Кооперируемся с коллегами, добираемся вместе. Пока особых вопросов не возникало», – рассказывает Александр Бондарь.

Отдельная гордость нового здания СУНЦ – лаборатория, для которой было закуплено новейшее оборудование, позволяющее проводить по-настоящему серьезные исследования. Здесь есть шейкер-инкубатор, гидропонная установка, микроскопы и многое другое.

«Ключевая фишка любой проектной деятельности – чтобы ребенку было интересно то, что он делает. Если он приходит ради оценки, ему, понятно, ничего не интересно. А к нам он приходит, мы ему рассказываем, чем можно заняться, какие реальные проекты можно реализовать. Например, хочет он помочь бабушке на огороде уничтожить колорадских жуков? Да пожалуйста! Можно прийти в огород, собрать землю, жуков, изучить в лаборатории и определить, какие условия нужно создать. чтобы жуков не было», – рассказывает Павел Кондратков.

И для творчества в лицее созданы все условия. Когда учился я, в СУНЦе всегда звучала музыка: в здании было как минимум четыре фортепиано. Ни одно из них, к сожалению, не переехало в Новокольцовский. Зато здесь есть профессиональная студия звукозаписи с широким выбором инструментов: две электрогитары, бас-гитара, электропианино и ударная установка.

Сразу за студией находится гримерка, откуда уже можно выйти на сцену. Здесь уже начинает формироваться творческий беспорядок, в коридоре стоит трон, за ним деревянные рамы и другой театральный реквизит.

Снова идем через бесконечные проходы и коридоры, поднимаемся по лестнице и заходим в библиотеку – светлое и просторное помещение, напоминающее хороший книжный. Диванчики, столы, мультимедийное оборудование, на полках лежит журнал «Родина» (позже разложат и другие издания, которые выписывает библиотека).

У окна за столом работают за ноутбуками несколько лицеистов. одиннадцатиклассница Мария Просекова здесь впервые, и первые впечатления, как она говорит, положительные: «Удобно, что можно не только взять книгу, но и посидеть, подготовиться к урокам, сделать домашку».

К переезду в Новокольцовский девушка отнеслась с энтузиазмом.

«Мне даже нравится, что мы далеко от центра. В этом и суть кампуса, чтобы дети учились и жили в одном месте. Это распространенная во всем мире история, и такой формат помогает сосредоточиться на учебе и не отвлекаться», – говорит Мария.

Идем в «закулисье» библиотеки – фондохранилище. Книги здесь хранятся в необычных шкафах, который выдвигаются при помощи небольшого «штурвала». Крутишь – достаешь нужный том – крутишь в другую сторону. Такие стеллажи не только экономят пространство, но и защищают книги от дневного света и пыли, объясняет заведующая библиотекой Мария Мальцева.

Всего здесь 25 тыс. книг, в том числе на иностранных языках. Кроме того, лицеисты имеют доступ ко всем научным изданиям, на которые подписан УрФУ, и к зональной научной библиотеке на Тургенева, 4. Правда, чтобы попасть туда, нужно оформить временный пропуск.

Библиотеки сегодня перестают быть только местом для чтения или работы, и СУНЦ тоже следует этому тренду.

«На базе библиотеки создана лаборатория цифровых технологий и компетенций, где мы будем обучать детей новым цифровым технологиям, будем приглашать спикеров, например, из «Контура», или наших специалистов с кафедры информатики», – делится планами Мария Мальцева.

На этом наш день в СУНЦ подходит к концу. Снова преодолеваем несколько коридоров и лестниц и проходим мимо футуристического атриума под «Имперский марш» из «Звездных войн». Значит, начинается третья пара.

Ранее «Областная газета» писала о том, что ученики СУНЦ УрФУ создали настольную игру про Средний Урал.