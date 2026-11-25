Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал, что в 2027 году завершат строительство четырех новых спортивных объектов. Строительные работы идут в легкоатлетическом манеже в Каменске-Уральском, физкультурно-оздоровительных комплексах в Камышлове и Дегтярске, а также на арене «Уральский трубник» в Первоуральске.

Как сообщил Денис Паслер в своих социальных сетях, в Каменске-Уральском завершается строительство легкоатлетического манежа площадью более 7 тыс. квадратных метров — готовность составляет 92%. Работы идут с опережением графика, открытие запланировано на март 2027 года.

В Камышлове физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 2,2 тыс. квадратных метров готов на 56%. В здании разместят универсальный зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола, тренажерный зал и зал общей физической подготовки. Одновременно в комплексе смогут заниматься 60 человек. Сейчас строители завершают работы по устройству кровли и закрытию теплового контура. Сдача объекта запланирована на лето 2027 года.

Строительная готовность арены «Уральский трубник» в Первоуральске составляет 67%. На ней будут тренироваться и проводить матчи по хоккею с мячом команды клуба, в том числе молодежная команда и воспитанники академии. Помимо игрового поля и трех трибун на 5 тыс. зрителей, проект предусматривает многофункциональный спортивный зал и открытую площадку. Завершить строительство планируют осенью 2027 года.

В Дегтярске проект ФОКа «Горняк» получил положительное заключение управления государственной экспертизы Свердловской области, и строители немедленно приступили к строительно-монтажным работам. Согласно проекту, в комплексе оборудуют три спортивных зала, а на территории существующего стадиона — футбольное поле с искусственным покрытием и беговые дорожки. Комплекс сможет одновременно принимать 60 человек. Стоимость контракта составляет 456,4 млн рублей. Работы ведут с привлечением федерального финансирования по проекту «Развитие физической культуры и спорта». Срок исполнения контракта — 1 декабря 2027 года.

«В Свердловской области более 11 тысяч спортивных сооружений. Ежегодно мы строим новые объекты, чтобы спорт был доступным для уральцев разных возрастов и возможностей здоровья в любой территории региона. […] Все спортивные победы начинаются с первых занятий в бассейнах, залах, на футбольном поле или хоккейной площадке. Уверен, что для тысяч уральцев тренировки в новых объектах станут нормой жизни, а для кого-то — началом славного спортивного пути», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Например, в 2026 году, напомнил глава региона, открыли центр бокса в Краснотурьинске, лыжероллерную трассу в Красноуральске, фиджитал-центр в Екатеринбурге и спортивно-оздоровительный комплекс «Выйский» в Нижнем Тагиле, в Богдановиче открыли ФОК «Родина» и рейс-трек на стадионе «Факел».

Отметим, что развитие спортивной инфраструктуры в регионе, профессионального и массового спорта соответствует задачам государственной программы «Спорт России».

Ранее «Областная газета» писала, что Денис Паслер проведет прямую линию 1 декабря.