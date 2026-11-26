Научные сотрудники Уральского федерального университета запатентовали уникальный стимулятор роста растений, на данный момент не имеющий аналогов в мире. Это практически универсальное и безопасное средство, которое повышает рост примерно на 15% в зависимости от вида и способа обработки, сообщает пресс-служба УрФУ.

«Биопрепарат содержит сапонины, аминокислоты и сахара, а также фенольные соединения. Это основные метаболиты, из которых построены клетки, и вторичные соединения, которые стимулируют рост растений и регулируют их взаимодействие с окружающей средой. А фенольные соединения являются антиоксидантами, защищающими растение от окислительного стресса. Комплексно эти вещества стимулируют всхожесть семян, увеличивают содержание фотосинтетических пигментов в проростках, помогают растениям наращивать массу», – поясняет руководитель лаборатории молекулярной и клеточной биотехнологии УрФУ Александр Ермошин.

Препарат практически универсальный, подходит и для однодольных, таких как пшеница, рожь, рис, лилии, тюльпаны, так и для двудольных растений – декоративных, плодовых (фрукты, ягоды, орехи). В качестве дополнительного адаптогена (средства, повышающее сопротивляемость организма к вредным воздействиям, стрессу) его можно использовать и для елей в питомниках. В целом эффект зависит и от вида растений, и от внешних факторов, к примеру, дополнительного использования других препаратов и удобрений, поясняют ученые.

«Экстракты в нашем стимуляторе роста не заменяют минеральные удобрения с азотом, калием, фосфором, магнием, но этот состав может помочь растениям пережить стресс. Поэтому мы полагаем, что биопрепарат будет помогать растениям справляться с неблагоприятными факторами, что крайне актуально для повышения устойчивости сельскохозяйственных культур в условиях изменения климата», – добавляет Александр Ермошин.

Действие удобрения проверили на пшенице, редисе, листовом салате и рукколе. Наилучшие результаты показал препарат, разбавленный в 500 раз в сравнении с исходным экстрактом. С ним всхожесть семян увеличилась на 8–45%, молодые проростки и корни увеличились в размерах на 30–45%.

«Точную стоимость готового препарата на данном этапе крайне сложно рассчитать, так как она зависит от многих факторов, но, полагаем, что итоговая цена будет низкой. Во-первых, трутовые грибы – распространенное в лесах России сырье. При этом для создания препарата плодовые тела грибов даже не нужно собирать, так как для получения исходного сырья будет достаточно мицелия, выращиваемого в лабораториях. Во-вторых, для экстракции используются дешевые растворители (спирт и вода) и простое оборудование. В-третьих, для создания препарата необходимо крайне мало сырья. Так, для получения одного литра готового раствора потребуется 0,5 грамма гриба. А расход удобрения не отличается от большинства коммерческих препаратов», – говорит научный сотрудник лаборатории и заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ирина Киселёва.

На данном этапе работ биологи культивируют грибы в лаборатории и не собирают природное сырье. Таким образом они хотят добиться получения стабильного по составу препарата.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в УрФУ создали приложение с ИИ для промышленников.